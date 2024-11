Las Guerreras arrancan una nueva era entre la ilusión y la incertidumbre

Madrid, 27 nov (EFE).- Con la vista puesta más en el futuro que en el presente la selección española femenina de balonmano afronta el Europeo que arrancará este jueves en Austria, Hungría y Suiza con el objetivo de ver crecer a un renovadísimo grupo de jugadoras que tiene como meta el Mundial que se disputará en el año 2029 en España.

Un objetivo a largo plazo que no impedirá a las nuevas Guerreras tratar de dar alguna que otra sorpresa como la que protagonizaron el pasado viernes en Saint-Etienne al derrotar por 27-28 a la todopoderosa Francia, vigente campeona del mundo y plata en los Juegos Olímpicos de París.

Ilusionante resultado que sirvió para demostrar que el joven equipo español, que cuenta con una media de 24 años de edad, posee argumento suficientes para pensar que la transición que se iniciará en este Campeonato de Europa no será tan larga ni tan dura como se vislumbraba hace apenas unas semanas.

Sin embargo, la falta de experiencia del conjunto español, que presenta hasta un total de ocho debutantes en una gran competición internacional, hace imposible predecir el rendimiento de las de Ambros Martín en un torneo que, pese a su ampliación a veinticuatro equipos, sigue siendo el más exigente del calendario internacional.

Tal y como se comprobó el pasado domingo ante la República Checa en un encuentro en el que las Guerreras, que llegaron a contar con una renta de hasta siete goles en la primera mitad, se dejaron escapar una victoria (30-30) que otro equipo más experimentado nunca se habría dejado arrebatar.

Pecado de juventud de un equipo que si por algo destaca es por una inusitada capacidad de lanzamiento exterior, gracias a la presencia de jugadoras como las jóvenes Ester Somaza y Carmen Arroyo, ambas de tan sólo 20 años, y, sobre todo, de la lateral Danila So Delgado.

La jugadora aragonesa, que este curso ha dado el salto a la Liga de Campeones de la mano del Gloria Bistrita rumano, se perfila a sus 23 años como la nueva líder del ataque español gracias a su poderoso brazo derecho.

Una tarea en la que So Delgado, que ya disputó el pasado año el Mundial de Dinamarca, Suecia y Noruega, contará con la colaboración de Paula Arcos que a sus 22 años ya es toda una veterana, tras debutar con las 'Guerreras' en el año 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Galones que en defensa, por lo visto en los partidos de preparación, el preparador español no ha dudado en otorgar a la joven Carmen Arroyo, jugadora del Super Amara Bera Bera, que se perfila como la nueva jefa de la zaga.

Pero la ciuadrealeña no sólo ha sorprendido por su buen trabajo en el centro de la defensa, sino también por ser la primera en subir al contraataque, otro de los rasgos que definen a esta nueva selección en la que Ambros Martín quiere aprovechar la juventud de sus integrantes para dotar de una marcha más al juego de las 'Guerreras'.

Una faceta en la que jugará un papel fundamental la extremo Jennifer Gutiérrez, una de las seis únicas jugadoras que permanecen en el equipo con relación al conjunto que disputó el pasado verano los Juegos Olímpicos de París en los que España contó sus encuentros por victorias.

Gris actuación que, sin lugar a dudas, aceleró la auténtica revolución llevada a cabo por Ambros Martín que no ha dudado en dar la oportunidad a sus apenas 19 años a la extremo Paula Agulló y a la pivote Lyndie Tchaptchet, otra de las destacadas durante la fase de preparación.

Novedades y más novedades que no impedirán al conjunto español por una de las dos primeras plazas del grupo C que dan acceso a la segunda fase de un Europeo en la que las 'Guerreras' debutarán este jueves (18:00) en Basilea con Portugal, una selección que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Dos días más tarde, el sábado 30 de noviembre, la selección española volverá a medirse con Francia, a la que será muy complicado sorprender nuevamente, para cerrar la primera ronda el lunes, 2 de diciembre, ante la siempre rocosa Polonia.

Tres exigentes rivales que pondrán a prueba la capacidad de aprendizaje de un renovado equipo español que arranca, entre la ilusión y la incertidumbre, un largo camino que debe llevarle en unos años a volver a pelear por las primeras plazas en cualquier gran cita internacional. EFE