Bartra: "En diez minutos no te pueden hacer tres goles, no se puede entrar así"

Valencia, 23 nov (EFE).- El central y capitán del Betis, Marc Bartra, aseguró este sábado tras perder 4-2 ante el Valencia que "no se puede entrar" a los partidos tras el descanso como lo han hecho, ya que han recibido tres goles en apenas diez minutos, lo que les ha hecho pasar de estar empatados a uno a perder 4-1.

"Llevamos toda la temporada sin perder la cara a los partidos y en diez no nos pueden hacer tres goles. No se puede entrar así a la segunda parte", incidió Bartra en DAZN, donde dijo quedarse con la primera mitad en la que tuvieron "más ocasiones", pero también con la reacción tras esos tres goles.

"Hemos reaccionado y hemos hecho muchas cosas bien, pero es que hemos salido muy malparados por diez minutos que me enfadan mucho", recalcó el capitán del Betis.

Así, dijo que no puede ser excusa "ni la extramotivación del Valencia, ni las bajas", porque "cada vez que hay bajas, el nivel no baja y seguimos compitiendo y hoy no se ha dado".

"Esos diez minutos son los que te matan", insistió Bartra, que comentó respecto a la bandera de la Comunitat Valenciana mostrada en el tanto verdiblanco que "cuando pasan este tipo de cosas, el fútbol pasa a un segundo plano y enseguida" se acordaron "de esas personas afectadas". "Qué menos que un gesto así", concluyó. EFE

