El motor también se vuelca: primera entrega de 80 del millar de vehículos donados

Cheste (Valencia), 22 nov (EFE).- El mundo del motor se ha volcado con los afectados por la dana y ha entregado este viernes los primeros 80 vehículos a otras tantas familias, aunque esta es sólo la primera de las múltiples donaciones que realizará Solidaridad Sobre Ruedas, con 931 "ya en camino", un número que, esperan, se quede corto.

El acto, realizado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde los coches y las motos se amontonaban en la recta de meta, ha contado con Carlos Sainz y Jorge Martínez 'Aspar', dos leyendas del motor español, y supone el pistoletazo de salida de una asociación creada expresamente para ayudar a los centenares de miles afectados por la dana.

La asociación, que también cuenta con la colaboración de Fernando Alonso, Marc Gené, Nerea Martí, Cristina Gutiérrez o Nani Roma, además de Sainz y Aspar, ha traspasado el mundo del motor y ha llegado a personalidades de la talla de Víctor Claver o futbolistas como Hugo Duro o el joven Diego López.

Así, su fin único es conseguir o bien vehículos que sus propietarios no usen, o bien una cantidad económica para poder seguir adquiriendo monoplazas, y las donaciones se pueden realizar en solidaridadsobreruedas.com.

El fundador de la asociación, Joaquín Durán, ha explicado durante el acto que lo que le hizo dar "el clic" fue que su mujer y su hija quedaron atrapadas aquella fatídica noche del 29 de octubre y aunque sobrevivieron, eso le hizo tener la necesidad de ayudar a la gente.

Por ello, ha insistido en que esperan dar en las próximas semanas al menos 500 vehículos, tanto coches como motos, y el "objetivo esencial es entregar más de 1.000 vehículos a motor, más allá de patinetes y bicicletas", aunque esperan superarlo "con creces".

Uno de esos vehículos irá a parar a Mara, una donación que le "abre la luz". "Mi madre tiene cáncer y la primera semana no pude llevarle a la quimioterapia al IVO (Instituto Valenciano de Oncología). Hasta ahora, he tenido que recurrir a vecinos o de un coche que sólo llega a Paiporta y no podía más", insistió entre lágrimas y muy agradecida a la iniciativa.

Para Carlos Sainz, esta es "una gran iniciativa porque lo que hace falta es ayuda ya, rápido, directa" y por eso ha aprovechado para incidir en que "cualquiera que tenga un coche que pueda donar, que lo haga", en lo que también ha incidido Aspar, que ha recalcado que se puede ayudar de cualquier forma, tanto económicamente como con dinero.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, ha incidido en que hay 121.000 vehículos perdidos y, "ahora, uno de los grandes desafíos era recuperar la movilidad, porque ir al supermercado o a trabajar a día de hoy es imposible y era el punto en el que nos podíamos focalizar".

"Cuando llegó la propuesta, creamos un grupo de whatsapp, y perdón por el atraco, Carlos y Jorge, pero no tardaron ni un segundo en sumarse. Jorge y Carlos son los dos principales, pero también están Gené, Pedro Martínez de la Rosa o Sainz hijo y Fernando Alonso", ha insistido Aviñó.

Asimismo, ha subrayado que en las últimas horas la Fundación Michelín ha realizado "una donación importante" y por eso pidió en recalcar el mensaje de ayudar "para seguir ayudando".

"Se han superado ya las primeras 8.500 solicitudes de afectados, pero el objetivo es asignar los primeros 500 vehículos este noviembre, mitad motos, mitad coches", ha comentado Aviñó, que ha agradecido la presencia de Sainz, Aspar, Carlos Tatay y Sergio García Dols. EFE

