Solo el 10 % de los municipios españoles tiene problemas con el turismo, según FEMP

Zaragoza, 21 nov (EFECOM).- La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha cifrado este jueves en un 10 % el número de municipios españoles que tienen un "problema con el turismo".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en Zaragoza, antes de la celebración de la IV Foro Local para la Agenda Urbana, una iniciativa nacional organizada por la FEMP y a la que han acudido unos cincuenta representantes en materia de vivienda y agenda urbana.

"Creo que es importante que no se lance un mensaje negativo en relación con el turismo ahora mismo", ha afirmado García-Pelayo, quien ha recalcado que la ciudad andaluza de la que es alcaldesa "no tiene ese problema".

Aun así, ha apelado a "tomar decisiones" para evitar que sí pueda serlo y a que el Gobierno de España, en colaboración con los ejecutivos autonómicos, articule "un marco regulatorio" al que los ayuntamientos puedan acogerse y que tenga en cuenta "la problemática de cada territorio".

Por su parte, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha reiterado su intención de "avanzar" en los proyectos compartidos con la FEMP y en el acceso a la vivienda y la limitación de propiedades de uso turístico.

"No queremos que haya, en detrimento del alquiler residencial, un avance de los pisos turísticos que además provocan mucho malestar con los ciudadanos. Estamos intentando que el alquiler residencial habitual sea el predominante en las ciudades españolas", ha aseverado.

Lucas también ha explicado que, desde el Gobierno, se está trabajando en un "reglamento de desarrollo que intente regularizar la situación", y ha instado a consistorios y gobiernos autonómicos a que "sean proactivos para intentar evitar lo que sin duda está siendo un problema" en todas las ciudades.

La regidora jerezana, del grupo Popular, ha elogiado la labor de Natalia Chueca al frente del Ayuntamiento de Zaragoza, quien también ha negado que existan en la capital aragonesa problemas relevantes en esta materia.

La presidenta de la FEMP también ha criticado la futura implantación de la Tasa de Residuos del Área Metropolitana, impulsada por el ejecutivo nacional para 2025, como contempla la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, de 2022.

"Es injusta, si me apuran ilegal, porque los ayuntamientos somos los que creamos la tasa y no el Gobierno de España. Creemos que, al final, no va a cumplir con ese objetivo claro de que quién contamine, pague, porque va a pagar todo el mundo igual contamine o no contamine", ha relatado la regidora andaluza. EFECOM

(Foto)