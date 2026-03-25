Hoy será noticia. Jueves, 26 de marzo

IRÁN GUERRA

El Congreso debate y vota la convalidación del decreto ley con el plan integral de respuesta a la crisis en O.Medio

Madrid (EFE).- El pleno del Congreso debate y vota la convalidación del decreto ley con el plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio, cuya aprobación se ha despejado tras el apoyo del PSOE a la petición de Junts de eximir del IVA a los autónomos.

La proposición no de ley de Junts pide eximir de repercutir el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, que es la exigencia de la formación independentista para votar a favor del decreto anticrisis.

LEY MULTIRREINCIDENCIA

Ley de multirreincidencia vuelve al Congreso con el veto a enmienda del PP sobre migración

Madrid (EFE).- La ley para combatir la multirreincidencia vuelve este jueves al pleno del Congreso, donde será aprobada definitivamente, tras vetar el Gobierno dos de las enmiendas que el PP había introducido durante su paso por el Senado, que endurecían los controles para la regularización de los migrantes y suponían un incremento presupuestario.

La norma -iniciativa de Junts- fue aprobada el pasado 12 de febrero por el Congreso con los votos del PSOE, PP, Vox, PNV, además de los del grupo proponente, y pasó al Senado, donde el PP introdujo varias enmiendas, entre ellas una que modifica la ley de extranjería con un endurecimiento de los controles para las personas migrantes que soliciten la regularización.

PP VOX

Prosiguen las negociaciones entre PP y Vox para la investidura de los presidentes de Extremadura, CyL y Aragón

Madrid (EFE).- Prosiguen las negociaciones en las tres autonomías donde el PP necesita el apoyo de Vox para la investidura de sus presidentes autonómicos.

Negociaciones que están más avanzadas en Extremadura que en Castilla y León y Aragón, y aún no despejan si los de Santiago Abascal entrarán finalmente en los respectivos gobiernos.

ESPAÑA PIB

El INE publica el dato definitivo de contabilidad nacional de 2025

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este jueves el dato definitivo de contabilidad nacional de 2025.

El INE avanzó que la economía española creció un 2,8 por ciento en el conjunto del año y un 0,8 por ciento en el cuarto trimestre.

FUMADORES PASIVOS

Publicación de un estudio sobre la proporción de fumadores pasivos en España

Madrid (EFE).- La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica publica en la revista 'Tobacco Control' un estudio sobre la proporción de fumadores pasivos en España.

El estudio incluye por primera vez información sobre la exposición al humo en las terrazas, así como a productos de cigarrillos electrónicos.

COLECCIONES REALES

Presentación de la exposición 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales'

Madrid (EFE).- La Galería de las Colecciones Reales presenta la exposición 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales'.

Una muestra dedicada a los relojes que pertenecieron a los reyes Fernando VII e Isabel II y en la que se pueden ver junto a piezas de los Palacios Reales de Aranjuez, El Escorial, El Pardo y Madrid.

ANUARIO MÚSICA

El Anuario de la Música en Vivo 2026 presenta las cifras del sector del último ejercicio

Madrid (EFE).- Tras varios años continuados de taquillas históricas, el Anuario de la Música en Vivo 2026 presenta las cifras de este sector a lo largo del último ejercicio.

Un año en el que la despedida de los escenarios de Joaquín Sabina se colocó a la cabeza de las giras de mayor éxito en España.

EL TIEMPO

Descenso generalizado de temperaturas y continúa la inestabilidad en Canarias

Madrid (EFE).- Este jueves habrá un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente en el área pirenaica y regiones del centro norte y este peninsular, con rachas muy fuertes de viento en el Ebro, Ampurdán, Pirineos y norte de Baleares. En Canarias persistirá la inestabilidad, con precipitaciones en las islas montañosas y fuertes vientos.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este jueves predominarán los cielos nubosos en el extremo norte peninsular y Baleares, con precipitaciones débiles en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineo y Mallorca.

EFE

plv