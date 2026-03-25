El paraguayo Celso Ayala, nuevo entrenador del Cajamarca peruano

Lima, 25 mar (EFE).- El entrenador y exmundialista paraguayo Celso Ayala fue anunciado este miércoles como nuevo director técnico del Cajamarca, colista de la Primera División peruana.

"Nos complace anunciar oficialmente a nuestro nuevo director técnico, el profesor Celso Ayala", anunció el equipo.

Agregó que Ayala tiene "una trayectoria marcada por la disciplina y la estrategia" y asume el liderazgo de su primer equipo "con el firme objetivo" de llevarlo "a lo más alto".

"Confiamos en que la 'garra guaraní' y la experiencia que lo caracterizan serán piezas clave en este nuevo proceso deportivo", indicó el club norteño.

Ayala, de 55 años, reemplazará en la conducción del FC Cajamarca al peruano Carlos Silvestri, quien fue despedido tras los malos resultados obtenidos por el equipo, que solo ha sumado cinco puntos en ocho jornadas del Torneo Apertura de la Liga 1.

Ayala jugó en el Real Betis y el Atlético de Madrid. Además jugó los mundiales de Francia'98 y Corea del Sur-Japón 2002. EFE