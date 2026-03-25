Galbiati: No podemos perder energía en algo que no podemos controlar

Vitoria, 25 mar (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, reclamó a su equipo que no pueden “perder energía en algo que no pueden controlar”, en referencia a la preocupación que tuvieron sus jugadores con las decisiones arbitrales.

El italiano no quiso hablar en rueda de prensa de la actuación de los colegiados y tampoco quiso expresar lo que sintió durante el encuentro a este respecto. “No quiero hablar de los árbitros porque soy el último en llegar aquí, soy novato”, aclaró y añadió que “al final van a decidir ellos y no nosotros desde el banquillo”.

“Nuestro trabajo es no cambiar nuestro modo de estar en la cancha y no podemos dejar de defender porque han pitado algo que pensamos que es falta”, explicó.

“Es la lección que tenemos que aprender”, dijo y lamentó que no pueden perder jugadores por este motivo.

“El equipo necesitaba un partido como este”, aplaudió el entrenador azulgrana, que admitió que quemó a algún jugador por darle muchos minutos. “Hemos acabado justos, pero hemos conseguido buscar soluciones contra un equipo con un gran plantilla y físico”, valoró.

“Al final podemos hablar de muchas cosas pero ha salido su talento y hemos fallado algún tiro con situaciones que no estaban claras”, consideró.

Respecto a la jugada para evitar la prórroga, apuntó que buscaba un cambio defensivo y atacar a Bolomboy para buscar la canasta o la falta. EFE

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