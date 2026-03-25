Espana agencias

Galbiati: No podemos perder energía en algo que no podemos controlar

Guardar

Vitoria, 25 mar (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, reclamó a su equipo que no pueden “perder energía en algo que no pueden controlar”, en referencia a la preocupación que tuvieron sus jugadores con las decisiones arbitrales.

El italiano no quiso hablar en rueda de prensa de la actuación de los colegiados y tampoco quiso expresar lo que sintió durante el encuentro a este respecto. “No quiero hablar de los árbitros porque soy el último en llegar aquí, soy novato”, aclaró y añadió que “al final van a decidir ellos y no nosotros desde el banquillo”.

“Nuestro trabajo es no cambiar nuestro modo de estar en la cancha y no podemos dejar de defender porque han pitado algo que pensamos que es falta”, explicó.

“Es la lección que tenemos que aprender”, dijo y lamentó que no pueden perder jugadores por este motivo.

“El equipo necesitaba un partido como este”, aplaudió el entrenador azulgrana, que admitió que quemó a algún jugador por darle muchos minutos. “Hemos acabado justos, pero hemos conseguido buscar soluciones contra un equipo con un gran plantilla y físico”, valoró.

“Al final podemos hablar de muchas cosas pero ha salido su talento y hemos fallado algún tiro con situaciones que no estaban claras”, consideró.

Respecto a la jugada para evitar la prórroga, apuntó que buscaba un cambio defensivo y atacar a Bolomboy para buscar la canasta o la falta. EFE

jd/jl

Últimas Noticias

La compraventa de viviendas cae un 11,4 % en enero y el precio acentúa su subida al 9 %

Infobae

Hoy será noticia. Jueves, 26 de marzo

Infobae

El panameño Córdoba ve a Sudáfrica como “un espejo” de Ghana, primer rival en el Mundial

Infobae

El paraguayo Celso Ayala, nuevo entrenador del Cajamarca peruano

Infobae

Valeria Castro y Carlos Ares se reparten honores en los Premios de la Música Independiente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre tendrá que pagarle 60 euros al mes a su exmujer por cada perro en común: la Justicia avala una pensión por el mantenimiento de los animales tras su divorcio

Un hombre tendrá que pagarle 60 euros al mes a su exmujer por cada perro en común: la Justicia avala una pensión por el mantenimiento de los animales tras su divorcio

La historia de Noelia Castillo, desde su infancia hasta la eutanasia, reconstruida a través de sus palabras: “Era una época muy feliz de mi vida”

Abascal usa a Noelia, la joven que ha pedido la eutanasia, como arma para atacar a Sánchez: “El Estado le quita a una hija a sus padres”

Noelia Castillo, la joven que se enfrentó a su padre para lograr la eutanasia, se pronuncia a un día de morir: “Mi madre me quiere ver cerrar los ojitos. La respuesta es no”

El PP de Extremadura desmiente “rotundamente” que el pacto con Vox vaya a cerrarse próximamente: “Hemos avanzado mucho, pero queremos darle el mejor futuro a los extremeños”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Los despidos no están aumentando”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Los despidos no están aumentando”

Tener mascota influye en la declaración de la Renta 2026: cuánto te desgravas, requisitos necesarios y qué animales contempla la ley

La tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid no es el primer impuesto anulado: la plusvalía fue declarada inconstitucional hace cinco años

Bruselas se alinea con el paquete anticrisis de Sánchez y pide a los Estados bajar impuestos a la electricidad y evitar cortes de suministros por la guerra en Irán

El absentismo laboral se dispara: 1,6 millones de trabajadores faltan cada día a su empleo y el 23% lo hace sin baja médica

DEPORTES

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Mbappé zanja la polémica sobre su lesión y los médicos del Real Madrid: “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”

Un partido de sanción para Fede Valverde por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Martin Landaluce, la joven perla del tenis español que se formó en la Rafa Nadal Academy

El ‘fair play financiero’ trae de cabeza al FC Barcelona: la situación económica lastra la llegada de fichajes para la próxima temporada