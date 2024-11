Bronca en el Congreso entre Cerdán y un diputado del PP por la declaración de Aldama

Madrid, 21 nov (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el diputado del PP, Sergio Sayas, han protagonizado este jueves en el Congreso un enfrentamiento tras la declaración ante el juez del empresario Víctor de Aldama, con cruce de acusaciones y varias llamadas de atención desde la presidencia de la Cámara.

Ha sido en el debate del veto del Senado al proyecto de ley de amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, cuando ambos parlamentarios han abandonado el tema a debate para aludir a las declaraciones de De Aldama, quien ha relatado que pagó 400.000 euros en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y 250.000 a su entonces asesor Koldo García, y que hizo llegar otros 15.000 a Cerdán.

El diputado socialista y secretario de Organización del partido hablaba de la traición a Navarra que, a su juicio, sería el voto en contra del PP, para, en un quiebro, cambiar de tercio y pasar al otro asunto.

"Aunque ustedes, señorías del Partido Popular, de esto saben bastante, de puñaladas, traiciones y mentiras, sobre todo de mentiras, nuestra tierra y nuestro país merece algo mejor que eso, merece ser un país en el que los delincuentes confesos que mienten no marquen la agenda política".

Ha añadido que "mancillar el buen nombre de personas a las que ni conocen no puede salir gratis", como tampoco que haya políticos que "usen esas declaraciones de sujetos para hacer política".

"No vamos a dejar pisotearnos. Háganse a la idea. No van a vencernos con mentiras, calumnias y falsos testimonios. No va a ser así", ha agregado, antes de asegurar que el Gobierno agotará la legislatura.

Cuando Cerdán estaba finalizando su intervención se ha escuchado en el hemiciclo, en boca de algunos diputados, "quincemil euros" entonado con el popular canto de los niños de San Ildefonso en la lotería de Navidad.

Ocupaba la presidencia de la Cámara en esos momentos el vicepresidente primero y diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha llamado la atención a sus señorías.

Posteriormente, en su turno de palabra, el diputado del PP también ha dejado de lado Navarra para, hablando de proetarras y "delicuentes", afirmar que en el PSOE "de delincuentes empiezan a tener la bancada llena".

"Hoy sin ir más lejos, señor Cerdán, el señor Aldama hablaba de usted y decía que le pagaba 15.000 euros billete tras billete en un bar al lado de Ferraz", ha proseguido Sayas, quien se ha referido también a los otros pagos relatados por el empresario.

"De todo lo que hemos sabido hoy del señor Aldama lo más preocupante es lo que señala al uno, al líder, al señor Sánchez, que sabía todo, lo tapó y ahora sabemos que lo agradeció", ha añadido Sayas.

De Celis ha recordado al diputado del PP que se estaba desviando del tema y le ha llamado al orden en dos ocasiones, conminándole a que abandonara su actitud.

El diputado ha reprochado al presidente su advertencia y ha dicho que la "democracia le viene muy grande", para, dirigiéndose a los socios del Gobierno, recordarles que hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "está dispuestos a negociar una moción de censura para sacar a una corrupción que apesta del Gobierno de España".

"A ustedes la corrupción, si es de izquierdas, les da igual", ha proseguido, antes de añadir: "cada minuto que este Gobierno siga ahí ustedes serán cómplices de su corrupción". EFE