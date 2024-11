El exjefe de Asuntos Internos que admitió la 'Operación Cataluña' vuelve hoy al Congreso tras aportar documentos

El que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional entre 2012 y 2015, Marcelino Martín Blas, volverá el próximo martes a la comisión de investigación del Congreso que investiga la denominada 'Operación Cataluña' para ser interrogado una semana después de aportar documentación sobre las actuaciones presuntamente irregulares que se cometieron durante la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

La nueva comparecencia se ha fijado para este martes 19 de noviembre, una semana después de que apuntara a superiores suyos como Eugenio Pino --entonces DAO de la Policía-- o al comisario jubilado José Manuel Villarejo por llevar a cabo presuntamente actuaciones irregulares contra políticos catalanes y contra Podemos.

La citación se ha aprobado a iniciativa de PSOE y sus socios, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, y después de que estos grupos valoraran positivamente la documentación que Marcelino Martín Blas entregó a la mesa de la comisión de investigación en el Congreso, para que fuera analizada por los partidos políticos.

REFERENCIAS A PODEMOS, EL JUEZ PEINADO Y FAES

Martín Blas, que ya está jubilado de la Policía, reiteró en varias ocasiones que su función como compareciente en el Congreso era "aportar datos y no dar una opinión", eludiendo comentar afirmaciones como la de la diputada Martina Velarde, de Podemos, que censuró al exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por "su muy particular y corrupta forma de trabajar".

El exjefe de Asuntos Internos aseguró que él "no" tuvo conocimiento directo de ninguna actividad ilegal contra Podemos, remontándose a su etapa en esta unidad entre 2012 y 2014.

"Después, con el tiempo, me han llegado denuncias y me han llegado documentos que sí indican que hubo alguna intromisión de la Policía en cuanto a la actividad de Podemos o estaban interesados en lo de Podemos", indicó Martín Blas, remitiéndose a una denuncia de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, el exviceministro de Energía en Venezuela.

Durante la comparecencia, el PSOE se centró en las alusiones del compareciente a una decisión hace años para enviar a prisión provisional a este exministro venezolano, en una instrucción que dirigió el juez Juan Carlos Peinado --que es quien instruye ahora la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

Los socialistas también se interesaron por el presunto cobro de la Fundación FAES de una comisión de 1,8 millones de euros por las obras del Palau de la Música Catalana, algo que esta fundación presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar fue negado tachándolo de bulo y anunciando que se querellará contra el que le atribuya esos hechos "falsos".

"ME HAN ECHADO LA CULPA A MÍ"

El pasado martes, Martín Blas --que ya había comparecido antes en otras ocasiones en el Congreso o en el Parlamento de Cataluña-- volvió a aportar datos que, según él, avalan las presuntas maniobras realizadas por el Ministerio del Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, que le habrían perjudicado a él en su condición por entonces de jefe de Asuntos Internos.

"A la vista de lo que sé ahora, lo que tengo claro es que han hecho un Proyecto Barna o de Operación Cataluña y al mismo tiempo me han echado la culpa a mí", comentó Martín Blas, citando en este punto a la dirigente del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y las investigaciones iniciales sobre la familia de Jordi Pujol.

El exjefe de Asuntos Internos reconoció que no sabría decir ni aportar datos de si existió una "brigada política" bajo la orden del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz.

"No lo sé; lo que sí le puedo decir es que yo no formaba parte de ninguna policía patriótica, ni brigada patriótica, ni nada parecido", contestó a preguntas del PP, después de asegurar que se quedó "pasmado" por algunas de las maniobras que realizaron sus superiores y otros mandos policiales para perjudicarle cuando era jefe de Asuntos Internos entre 2012 y 2015 y, posteriormente, cuando investigó el caso del Pequeño Nicolás.

Martín Blas se refirió constantemente a las agendas y grabaciones de Villarejo, el comisario jubilado que fue detenido por graves delitos de corrupción. "Fíjense la que me han liado", dijo Martín Blas, lamentando que haya sido imputado en causas como 'Kitchen' o en relación con las presuntas coacciones a directivos de la Banca Privada Andorrana, asuntos con los que, según él, no tuvo nada que ver. "No intervine para nada", subrayó.

El exjefe de Asuntos Internos se ha remontado a sus comienzos en esta unidad situando al entonces DAO, Eugenio Pino, como la persona que pudo maniobrar en su contra. "Me mosqueó", ha dicho, relatando un viaje suyo para hablar con un fiscal de Barcelona sobre presunta corrupción que afectaba a políticos catalanes junto con otro comisario, José Luis Olivera.

Desde Sumar, Gerardo Pisarello se preguntó cuándo se va llevar a cabo un "proceso de limpieza y de democratización profunda en el Ministerio del Interior, en el CNI y en el Poder Judicial", según él para que "se deje de utilizar el Estado contra la ciudadanía que no puede protegerse y conjurar el peligro cierto que corre hoy nuestra democracia".