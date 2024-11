Bendodo critica que nadie del Gobierno haya visitado Letur y Mira y acusa a Page de "huir" de su responsabilidad

El vicesecretario Territorial del PP, Elías Bendodo, ha criticado este martes que "nadie del Gobierno central se haya dignado" a visitar todavía las numerosas zonas de Castilla-La Mancha que han sufrido los efectos de la DANA, que en la región causó siete fallecidos.

De igual modo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes con el presidente del PP regional, Paco Núñez, ha cuestionado el papel del presidente regional, Emliano García-Page, al que ha acusado de "huir" de sus responsabilidades.

"A nosotros el señor Page no nos engaña. Él, que tanto reniega de puertas para afuera del sanchismo, se ha mimetizado con dos de los peores defectos de su jefe, que son el desprecio y la huida. No ha sido capaz todavía de dar la cara en las Cortes para dar cuenta de las acciones de gobierno aquel 29 de octubre y de las soluciones para la reconstrucción. Y a eso se llama no estar a la altura", ha aseverado Bendodo, que de este modo ha reafirmado las críticas que durante días viene realizando el PP castellanomanchego.

Dicho esto, y tras referirse a la comparecencia de Pedro Sánchez el próximo 27 de noviembre, "un mes después, y después de haber pasado por la India y por Azerbaiyán", ha defendido que dicha comparecencia es posible porque "lo ha pedido el Partido Popular".

"No se engañen cuando diga Sánchez que comparece por voluntad propia. El Partido Popular ya registró el 12 de noviembre en el Congreso la comparecencia del presidente del Gobierno como máximo responsable para dar explicaciones de la DANA".

Así las cosas, contraponiendo la actuación de Pedro Sánchez con la del presidente de la comunidad valenciana, ha ensalzado que Carlos Mazón, "haya dado la cara desde el minuto uno y ya esté tomando decisiones".

MAZÓN "LIDERARÁ CON ÉXITO" LA RECONSTRUCCIÓN DE VALENCIA

A preguntas de los medios, el vicesecretario Territorial del PP, ha valorado la designación del teniente general del Ejército de Tierra, Francisco José Gan Pampols, para la Vicepresidencia del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social.

Sobre este nombramiento, tras precisar que la reconstrucción de las zonas afectadas es "responsabilidad de todos", ha dicho que hay que intentar poner al frente de esa reconstrucción "a los mejores".

"A los mejores con experiencia, con reconocimiento, con valía personal, con valía profesional. Y no se me ocurre nadie mejor que un alto responsable del Ejército español para liderar junto al presidente Mazón la reconstrucción de la zona afectada. Creo que es un acierto por parte del presidente Mazón".

De igual modo, preguntado sobre si el presidente de Valencia, Carlos Mazón, es la persona ideal para liderar la reconstrucción, se ha mostrado convencido de que podrá hacerlo "con éxito".

"No tengo ninguna duda de que una persona que ha dado la cara siempre. Desde el minuto uno ha dado todas las explicaciones y está tomando decisiones ya positivas en materia de reconstrucción".

NÚÑEZ INSISTE EN QUE SU GRUPO PIDIÓ LA COMPARECENCIA DE PAGE

Por su parte, el líder regional de los 'populares' ha vuelto a denunciar la "irresponsabilidad manifiesta" de Emiliano García-Page por no comparecer en el Parlamento regional, tal y como, ha defendido, su grupo pidió en las Cortes.

"El Partido Popular ya pidió a Page que diera explicaciones y, por eso, registramos un debate general al que se sumó la petición de comparecencia propia del Gobierno".

Tras atacar al PSOE, al que acusa de "querer retorcer el argumento" y "desviar la atención", ha insistido en que la comparecencia del consejero responsable de las emergencias en Castilla-La Manca, Juan Alfonso Ruiz Molina, no fue a petición propia.

"La registraron después de que el Partido Popular registrase el debate general que obligaba a hablar de la DANA en el pleno del jueves. Quisieron taparlo con una petición de comparecencia propia en la que todos esperábamos al presidente de Castilla-La Mancha", ha reiterado.

El líder del principal partido de la oposición ha terminado asegurando que siempre que el Gobierno le ha convocado a un reunión en la que se sustancia "el futuro de Castilla-La Mancha" siempre ha acudido solícito, tanto al Parlamento regional como al Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo.

"Por lo tanto, si el presidente Page decide ir al Parlamento, porque cree que se ha equivocado y considera que es bueno corregir la equivocación, el Partido Popular estará ahí, por supuesto".