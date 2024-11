Núñez (PP C-LM) valora la "autocrítica" de Mazón y su plan de reconstrucción: "Hizo lo que tenía que hacer"

El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aplaudido que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, hiciera "autocrítica" sobre la gestión de la DANA. "Desde luego, hizo lo que tenía que hacer", ha remachado, tras asegurar que el plan de reconstrucción presentado devolverá la normalidad "poco a poco".

Núñez ha dicho que puede haber opiniones de todos los gustos, pero que, bajo su punto de vista, el dirigente valenciano "hizo algo muy sano en democracia, que es dar la cara y acudir al Parlamento a dar explicaciones".

Para Núñez, Mazón en su comparecencia realizó "una valoración muy interesante de cómo fueron los acontecimientos, hizo cierta autocrítica sobre lo que se puede mejorar y planteó un plan de futuro".

"Yo estoy convencido de que el plan de reconstrucción que ha presentado Mazón va a permitir que Valencia poco a poco vaya volviendo a la normalidad dentro del drama que ha supuesto más de dos centenares de muertes y un golpe anímico tan importante como el que tenemos", ha indicado el dirigente 'popular' a su llegada a la Junta Directiva Nacional que el PP celebra este lunes en Madrid.

CARGA CONTRA PAGE

Dicho eso, Núñez ha criticado que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, "ni apareció" en una comparecencia sobre la DANA en las Cortes de Castilla-La Mancha, tras las siete víctimas mortales que provocó el temporal.

En Castilla-La Mancha, según ha reprochado Núñez, "no se mandó ningún sistema de alerta" y Page "delegó en un consejero" en la comparecencia. "Es una falta de respeto, no solo al Parlamento, sino que es una falta de respeto a las personas que han sufrido la DANA y al conjunto de los castellanos manchegos ver cómo el presidente de toda autonomía no va a un debate tan importante", ha censurado.