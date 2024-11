Cristóbal Parralo, ajeno a las críticas: "Cada uno puede opinar, esto es fútbol"

Ferrol, 15 nov (EFE).- El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, ha evitado pronunciarse este viernes sobre posibles críticas por su sistema de juego o la situación del equipo en la tabla y ha asegurado que respeta esas apreciaciones porque cada uno "puede opinar, esto es fútbol", pero ha señalado que no le "interesan".

En rueda de prensa, ha declarado que valora "la opinión del cuerpo técnico, la gente que está" con él "y conoce al equipo", para considerar que cada ciudadano "llevaría un equipo diferente" si fuese seleccionador y que su "obligación es tomar decisiones".

"Es lo que hago en función de lo que creo, con mis ideas equivocadas o acertadas, pero con mis ideas", ha expresado el técnico, que ha resaltado que un hipotético ambiente crítico por su gestión del vestuario "no" le "va a afectar en absoluto".

Tras modificar su esquema habitual en la segunda parte del encuentro ante el Racing de Santander, ha indicado que buscar "excusas es muy fácil" y que los jugadores "son libres de opinar" sobre esos cambios "siempre y cuando no afecte a un tercero". "El resultado al descanso era 0-2 y teníamos que intentar algo diferente", ha señalado.

Preguntado por los resultados de las últimas jornadas, Parralo ha puntualizado que sus futbolistas "no bajan los brazos, que es importante porque cuando hay adversidades puede pasar", pero ha aseverado que no se puede "regalar como el otro día" y hay que "estar intensos del principio al final".

"Me gustaría estar con el equipo más arriba, pero las circunstancias son las que son y no vamos a escurrir el bulto", ha manifestado, y ha señalado sobre el Eibar, rival de este sábado en Ipurua, que es "un equipo peligroso" que juega "más por fuera y no tanto por dentro", a diferencia de la pasada campaña. EFE

