Puente acusa de "mezquindad" a Feijóo por sus críticas a Sánchez y al Gobierno por la dana

Madrid, 12 nov (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado este martes de "mezquindad" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por algunas de sus críticas al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, en la gestión de la dana.

Puente ha contestado de esta forma a Feijóo, quien horas antes había acusado a Sánchez de falta de humanidad en su respuesta a la dana y había expresado su convencimiento de que si la Generalitat Valenciana estuviese en manos del PSOE, el comportamiento del Gobierno habría sido distinto.

Estas declaraciones han sido respondidas por el ministro en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa tras la reunión que ha mantenido el comité de crisis creado por el Gobierno ante la dana y que ha presidido Sánchez telemáticamente desde Bakú (Azerbaiyán), donde participa en la cumbre del clima COP29.

"Hace falta mucha mezquindad para pensar que un Gobierno no se vuelca con un territorio en función de quién lo gobierna. Sinceramente, no me cabe en la cabeza", ha subrayado Puente antes de asegurar que el Gobierno ha estado desde el primer minuto involucrado en dar una solución a Valencia.

Se ha referido también a las declaraciones de Feijóo en las que este ha asegurado que "la frase de si necesitan ayuda que me la pidan queda para la historia de la irresponsabilidad en la gestión de la catástrofe".

"Pues pasará a la historia de los bulos (...) La frase de 'si necesitan ayuda, que la pidan' jamás se pronunció y me parece darle muchas vueltas a una frase que tenía exactamente el mismo sentido que las palabras que yo acabo de exponer, que tenemos todos los medios disponibles y que la autoridad que está al cargo de la emergencia solicite todo lo que necesite, no escatime, no hace falta priorizar, que es lo que dijo el presidente en ese contexto", ha explicado Puente.

Las palabras textuales de Sánchez en su declaración institucional del pasado 2 de noviembre fueron las siguientes: "El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios. Y ese no es el caso".

"Si la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará como se está haciendo", prosiguió.

Ante la comisión de investigación que ha solicitado Compromís que se cree en el Congreso, Puente ha admitido que no es descartable que se constituya y que parecería lógico después de las muchas que se han aprobado por diversos asuntos, pero ha señalado que el Gobierno no está ahora en eso.

Respecto a una posible comparecencia de Sánchez en el Congreso, se ha limitado a señalar que imagina que la habrá cuando el presidente del Gobierno lo considere oportuno.

El ministro ha expresado igualmente la "total confianza" del Gobierno en las capacidades de su vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y en que va a pasar el examen para ser elegida vicepresidenta de la Comisión Europea "sean cuales sean las estrategias que algunos -ha precisado en alusión al PP- lamentablemente quieran desarrollar desde España". EFE

