Carlos Cuerpo y Arcadi España posan en la Moncloa antes de acudir al Consejo de Ministros

Madrid, 31 mar (EFE).- El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, han posado a primera hora de este martes para los fotógrafos en la escalinata del edificio del Consejo de Ministros antes de asistir a su primera reunión como responsables de sus nuevas carteras.

El nuevo gabinete de Pedro Sánchez se reúne por primera vez tras la salida del Ejecutivo de la hasta ahora vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, para concurrir a las elecciones en Andalucía como candidata del PSOE.

El relevo de Montero ha provocado la quinta remodelación del Gobierno en esta legislatura en la que Carlos Cuerpo ha sumado la Vicepresidencia Primera a su cartera de Economía, mientras que Arcadi España, que era secretario de Estado de Política Territorial, ha asumido la de Hacienda.

El primero en posar ante las cámaras ha sido el vicepresidente primero, tras lo que ha accedido al interior del Palacio de la Moncloa, igual que ha hecho pocos minutos después el nuevo ministro de Hacienda, el único rostro nuevo del Ejecutivo. EFE

(Foto) (Audio) (Vídeo)