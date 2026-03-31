Una veintena de mujeres portan con recogimiento la Virgen del Rosario en Logroño

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 31 mar (EFE).- Una veintena de mujeres salen este Martes Santo a las calles de Logroño para portar con recogimiento la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, un paso que en esta procesión siempre ha sido llevado por mujeres dentro de la Cofradía de la Santa Cruz, vinculada al colegio de los Hermanos Maristas de la capital riojana.

Así lo ha afirmado a EFE una de sus portadoras, Esther Lázaro (Logroño, 1969), quien ha explicado que, aunque la imagen ha sido portada por hombres en otros contextos, cada Martes Santo solo ha sido y es llevada por mujeres desde sus inicios, en 2008.

Lázaro ha precisado que esta configuración no responde a una prohibición, ya que la procesión “no está cerrada” a que los hombres puedan portar la imagen, pero, desde el principio, solo la llevan mujeres cada Martes Santo durante la celebración del Santo Rosario del Dolor, tradición que se mantiene.

En relación a la exclusión de mujeres en otras cofradías, como ocurre en la de Sagunto (Valencia), Lázaro ha mostrado su “respeto a lo que cada cofradía tenga como régimen interno”, aunque considera que está “fuera de lugar” la negativa a la participación femenina.

“En nuestra cofradía no existe esta división entre hombres y mujeres, sino que somos todos cofrades de pleno derecho y el que quiere, porta donde quiere”, ha apuntado.

Lázaro ha subrayado que decidió portar la imagen porque le parecía un paso “atractivo” y ha definido esta experiencia como “de las más íntimas” de su vivencia religiosa.

“Es un acto penitencial”, en el que una veintena de mujeres acompañan a la Virgen en su advocación de los Misterios Dolorosos en “una situación muy triste” para la madre de Jesús, lo que aporta una dimensión espiritual que cada persona vive de forma distinta, ha señalado.

Además, ha destacado el carácter familiar de la cofradía, en la que participan también sus dos hijos, lo que ejemplifica la existencia de relevo generacional en la celebración de este “acto penitencial de silencio y recogimiento”.

Se ha referido a que hay varias portadoras de la Virgen del Rosario que comparten este "honor y emoción" con sus hijas, como es su caso, ya que su hija Pilar forma parte de esas veinte mujeres que esta tarde-noche recorrerán el casco antiguo de Logroño, en un ambiente de recogimiento y oración.

Por su parte, el comisario de esta Cofradía de la Santa Cruz, Carlos García (Zaragoza, 1949), ha señalado a EFE que la participación mayoritaria de mujeres en la procesión del Martes Santo responde a una tradición ya consolidada.

“Empezaron así y es una tradición que se guarda”, ha añadido García, quien ha apuntado que, si hiciera falta, los hombres también pueden ayudar portando el paso en esta procesión, lo que no ha ocurrido en los Martes Santos desde que procesiona esta imagen junto a la del Stabat Master.

Ha puesto en valor que esta procesión del Martes Santo recorre el casco antiguo de Logroño y busca aportar “reflexión sobre el sentido de la cruz” a través de encuentros con otras cofradías y momentos de oración en tono de canto de jotas riojanas y saetas.

Respecto a la decisión de la Cofradía de Segunto de no admitir a mujeres, García ha indicado que la postura de la Cofradía de la Santa Cruz de Logroño se refleja en su funcionamiento habitual, en el que no existe “ninguna norma ni escrita ni oral” que limite la participación por géneros.

Esta cofradía logroñesa se fundó en 1991, tiene como titular el paso del Stabat Master, representación de la buena madre a los pies de la cruz en el Gólgota; y cuenta también con los pasos de El Encuentro y Nuestra Señora del Rosario. EFE

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