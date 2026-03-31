Los viajes a la luna en la literatura, la música, el cine y la televisión

Madrid, 31 mar (EFE).- La fantasía o la realidad del viaje a la Luna han inspirado canciones, novelas y películas desde siempre. En vísperas de un nuevo hito en la carrera espacial, la misión Artemisa II de la NASA, que enviará a cuatro astronautas a la Luna en la primera misión tripulada desde 1972, éstas son algunas propuestas culturales relacionadas con el único satélite natural de la Tierra.

En 'De la Tierra a la Luna' (1865), más de un siglo antes del primer viaje a la luna de la NASA, Julio Verne imaginó cómo dos norteamericanos y un francés eran enviados a la luna en una bala disparada por un cañón, basándose en los conocimientos científicos de la época.

H.G. Wells publicó 'Los primeros hombres en la luna' en 1901 e inventó la cavorita, una aleación mineral que permitía a sus protagonistas viajar a la Luna y descubrir que estaba habitada por una civilización desconocida a la que llaman selenitas.

Dos referentes del Nuevo Periodismo también se ocuparon del tema. Norman Mailer cubrió el viaje del Apolo para la revista LIFE y amplió su reportaje en el libro 'Moonfire' (Taschen) y Tom Wolfe dedicó seis años a investigar en qué había consistido realmente la carrera espacial y a sus protagonistas para escribir 'Elegidos para la gloria' (Anagrama).

En el terreno del thriller y la ciencia ficción, novelas más recientes son 'Artemisa' de Andy Weir -el autor de 'El marciano'-, que imagina una ciudad lunar habitada; o la trilogía lunar de Ian McDonald, que narra las luchas de poder de cinco familias que controlan las principales empresas industriales de la Luna.

Y en la divulgación, Rafael Clemente indaga en las exploraciones posteriores al Apolo XI en 'Los otros vuelos a la luna' (Cúpula) y el ingeniero de la NASA Eduardo García Llama combina novela y hechos reales en 'La apasionante historia de cómo el hombre pisó la luna por primera vez' (Crítica).

La película que inauguró el género de la ciencia ficción fue 'Viaje a la luna' (1902) de Georges Méliès, un corto de 14 minutos inspirado en las novelas de Verne y Wells.

Fritz Lang se basó en una novela escrita por su mujer, la escritora y guionista Thea von Harbou -autora también del guion de 'Metrópolis'- para rodar 'Mujer en la luna' (1929).

La obra de culto por excelencia es '2001, una odisea en el espacio' (1968) de Stanley Kubrick, donde un equipo de astronautas de la NASA investiga las señales de un extraño monolito hallado en la luna.

Y entre las más populares, 'Apolo 13' de Ron Howard, con un reparto capitaneado por Tom Hanks, que relata los problemas de esa fallida misión lunar y contiene una de las frases más famosas de la historia del cine: "Houston, tenemos un problema".

Otras más recientes son 'First man' (2018), dirigida por Damien Chazelle con Ryan Gosling como Neil Armstrong; 'Figuras ocultas' (2016), sobre tres mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA en plena carrera espacial; o la española de animación 'Atrapa la bandera' de Enrique Gato.

Además, con motivo del 50 aniversario de la misión Apolo XI se estrenó, en 2019, el documental homónimo de Todd Douglas Miller.

En otro guiño a Julio Verne, 'De la Tierra a la Luna' (1998) es el título de la serie de televisión producida por Tom Hanks y HBO que cuenta la historia del programa Apolo. Fue premiada en los Emmy y los Globos de Oro.

Más reciente, de 2019, es 'Apolo, regreso a la Luna', de National Geographic, que combina ficción, efectos 3D y archivos digitales para revivir los mejores momentos de aquel proyecto.

Ya en la ficción más ucrónica, la serie de Apple TV+ 'For all mankind', una historia alternativa en la que es la URSS quien logra el primer alunizaje tripulado.

También el cómic se ha inspirado en los viajes a la Luna. Hergé envió a Tintín al espacio en 'Objetivo la Luna' y 'Aterrizaje en la Luna'. En 'Apolo' (Norma), Matt Fitch, Chris Baker y Mike Collins dejan de lado las leyendas urbanas para centrarse en cómo fue aquella exploración pionera. Y la NASA ha publicado recientemente su propio cómic, 'La primera mujer' (2023).

En cuanto a la música, hay álbumes conceptuales, como 'The dark side of the moon' (1973) de Pink Floyd, una metáfora para explorar los males de la sociedad y también canciones, como 'Space Oddity', que David Bowie compuso bajo el influjo de Kubrick y que la BBC utilizó como banda sonora para su cobertura del alunizaje del Apolo XI. Pero también 'Fly me to the moon' de Frank Sinatra, 'Rocket Man' de Elton John o 'Walking on the moon' de The Police.

Compositores de música electrónica y ambiental como Vangelis o Jean Michel Jarre también se han inspirado a menudo en la exploración espacial, con obras como 'Albedio 0.39' (1976), en el caso del griego, y 'Oxygène' (1976) y 'Equinoxe' (1978), el francés. EFE