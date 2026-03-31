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La Bolsa española abre con una subida del 0,15 % condicionada por Irán e IPC en eurozona

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Madrid, 31 mar (EFE).- La Bolsa española siguiendo la tendencia de ayer ha abierto con una subida del 0,15 %, en una sesión en la que la guerra en Irán y el precio del petróleo volverá a marcar el ánimo inversor, pendientes también de los datos de inflación en la eurozona, Francia e Italia.

El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, ha abierto con un aumento del 0,15 %, 24,9 puntos, situado al filo de los 17.000 enteros, en 16.999; por lo que en el año reduce su caída al 1,87 %, atenta al precio del petróleo, que registra un alza del 0,65 % y se encuentra el barril en 113,43 dólares.

Los valores que más suben en los primeros compases son Enagás, con el 1,53 %; e Indra, con el 0,93 %; mientras que ArcelorMittal, con el 1,53 %, y Repsol, con el 1,11 %, son las compañías que registran mayores caídas. EFE

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