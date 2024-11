Hezonja: "Van a salir las cosas bien tarde o temprano"

Madrid, 12 nov (EFE).- Mario Hezonja, jugador croata del Real Madrid, celebró el triunfo cosechado por su equipo como local ante el Virtus Bolonia en la Euroliga y no quiso pronunciarse acerca de las diferencias de rendimiento del equipo cuando ejerce de anfitrión y cuando lo hace como visitante.

"No me fijo mucho en si es fuera de casa o aquí, porque nosotros siempre en estos tres años hemos jugado a lo mismo en los dos lados. Hoy hemos podido dar un nivel más cuando ha tocado. Fuera nos ha pasado, por ejemplo en Milán, no hemos tenido esta suerte. Estamos haciendo cosas bien, estamos entrenando, y van a salir las cosas bien tarde o temprano. Espero que más pronto, que tarde", indicó.

Asimismo aseguró que no mira que posición ocupan los contrarios en la clasificación cuando se mide a ellos: "A mí me da absolutamente igual donde están en la tabla los rivales, si son primeros, están en el medio o últimos. Me preparo siempre por mi equipo y por mis compañeros".

"Todos son mis enemigos y les trato así, me da absolutamente igual porque les queremos ganar todos. Sí que tenemos en la cuenta el ritmo de cada equipo, cómo juegan, qué hacen; pero nosotros siempre a lo nuestro", afirmó tras el duelo ante el cuadro italiano. EFE