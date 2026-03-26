Siete comunidades bajo aviso por viento, oleaje y/o nieve, con tres en nivel naranja

Madrid, 26 mar (EFE).- Siete comunidades autónomas están hoy bajo aviso por fuerte viento, temporal marítimo y/o nieve, con tres de ellas en nivel naranja, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, por riesgo importante ante rachas de hasta 120 kilómetros por hora y olas que podrán alcanzar 10 metros.

Se podrán alcanzar rachas de hasta 120 kilómetros por hora a primeras horas en el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona (Cataluña), con nivel naranja de riesgo.

También se podrán registrar rachas de igual intensidad en el interior norte y litoral norte de Castellón (Comunidad Valenciana), lo que ha activado avisos naranjas.

Se encuentra además en naranja, aunque por fenómenos costeros, el Ampurdán (Girona), en donde las olas podrán alcanzar hasta 10 metros, al igual que en la isla de Menorca (Baleares).

Están asimismo en nivel naranja de riesgo, por temporal marítimo, el litoral sur de Tarragona y el norte y nordeste de Mallorca, en donde las olas podrán alcanzar hasta 8 metros.

Baleares está asimismo en nivel amarillo (riesgo bajo) por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la isla de Menorca.

Se suman en aviso amarillo, con peligro bajo, los siguientes territorios: las provincias de Almería y Cádiz (Andalucía), por fenómenos costeros; las tres provincias aragonesas por rachas de 80-90 kilómetros por hora.

Asimismo, A Coruña(Galicia), por fenómenos costeros, con olas de hasta 5 metros; y el pirineo navarro por acumulaciones de nieve de más de 5 centímetros en 24 horas por encima de 900-1.000 metros. EFE

