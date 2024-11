Gumbau: "Nos ha faltado acierto y estar concentrados a balón parado"

Madrid, 8 nov (EFE).- Gerard Gumbau, centrocampista del Rayo Vallecano, lamentó la derrota de este viernes frente a la UD Las Palmas (1-3) y aseguró que a su equipo le faltó "acierto y estar concentrado a balón parado".

La UD Las Palmas, con goles de Fabio Silva, Manu Fuster y Aridane en propia puerta, sumó su segunda victoria del campeonato como visitante en Vallecas ante un Rayo pagó caro sus errores en defensa y apenas inquietó la portería del equipo canario.

"Es difícil de explicar lo que ha pasado pero es fútbol. Muchas veces te pasa que estás bien, que estás generando ocasiones, y ellos en la primera te meten. En la primera parte hemos merecido mucho más y en la segunda parte otra vez. Estábamos muy bien y en otro saque de esquina nos han fulminado", dijo Gumbau, en declaraciones a DAZN.

"Nos ha faltado acierto y estar concentrados en el balón parado. Me quedo con la mentalidad del equipo porque si no has visto el partido dirías que el resultado es abultado pero nosotros sabemos las cosas que hicimos bien. Estamos haciendo un gran trabajo esta temporada", concluyó. EFE.