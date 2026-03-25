El Govern catalán promete "dejarse la piel" en proteger al bebé maltratado por sus padres

Barcelona, 25 mar (EFE).- La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado este miércoles que el Govern "se dejará la piel" para garantizar que el bebé de seis semanas víctima de abusos por parte de sus padres "tenga la mejor protección y el mejor entorno posible".

En declaraciones a los medios durante la presentación del informe social del Departamento en Girona, Martínez Bravo ha expresado la "profunda consternación" del Govern ante este caso de "extrema gravedad".

El menor, según ha confirmado la consellera, ya se encuentra protegido bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPiA).

Ha destacado también que este caso evidencia que el sistema de protección a la infancia "es más necesario que nunca" y ha abogado por seguir reforzándolo para prevenir situaciones similares.

Martínez Bravo ha recordado que los presuntos agresores ya se encuentran en prisión y que el menor está protegido desde el primer momento en que se detectaron los hechos.

Sobre el futuro del bebé, ha explicado que el protocolo establece priorizar el acogimiento familiar frente a la institucionalización.

Así, en primer lugar se analiza la familia para valorar si algún entorno cercano puede hacerse cargo del menor, y en caso contrario se recurre a familias de acogida.

De todas formas, Martínez Bravo ha insistido en que "un centro no es la mejor opción para los niños, sobre todo tan pequeños".

El bebé permanece ingresado en la UCI neonatal del Hospital Vall d’Hebron y, según ha informado esta mañana la consellera de Salud, Olga Pané, el pronóstico es que sobrevivirá, aunque previsiblemente sufrirá secuelas derivadas de los maltratos.

Los padres del menor, un hombre de 42 años y una mujer de 43, han sido detenidos y encarcelados, acusados de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual. EFE

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