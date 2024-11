Los medios británicos destacan la ayuda de voluntarios por las inundaciones en Valencia

Londres, 2 nov (EFE).- Los medios británicos dedican este sábado amplios espacios a las catastróficas inundaciones en la provincia española de Valencia y resaltan el despliegue de soldados y sobre todo de la ayuda de voluntarios en las tareas de limpieza.

Las cadenas abren los informativos con el desastre e informan del aumento de fallecidos, así como la búsqueda de personas que pudieron quedar atrapadas en los vehículos arrastrados por las aguas.

La emisora BBC dice que soldados españoles han sido desplegados a Valencia y menciona que los residentes han criticado a las autoridades locales por la falta de advertencia de la dana.

Las lluvias que comenzaron el lunes provocaron inundaciones que destruyeron puentes y cubrieron pueblos de barro, aislando a comunidades y dejándolas sin agua, alimentos ni electricidad, indican los periódicos británicos.

"Las inundaciones repentinas arrasaron puentes, automóviles y farolas. Se desconoce el número de personas desaparecidas. Miles más no tienen acceso a agua ni alimentos, mientras que algunas partes de las zonas más afectadas siguen siendo inaccesibles. Los montones de vehículos y escombros han atrapado a algunos residentes en sus casas, mientras que otros no tienen electricidad ni servicio telefónico estable", dice The Guardian.

El diario The Times ha colgado en su página web fotos y vídeos de las inundaciones bajo un titular que dice: "Cómo las inundaciones devastaron España: en mapas, vídeos e imágenes".

"Desde un pronóstico de lluvia en Valencia hasta cientos de muertos, así se desarrolló el peor desastre natural del país en décadas", agrega este periódico.

En tanto, el Telegraph titula: "'No han hecho nada': los vecinos de una ciudad devastada por las inundaciones critican al Gobierno español".

Este periódico dice que hay coches "apilados unos sobre otros" mientras que hay "ventanas y puertas rotas esparcidas por el suelo".

Muchos residentes, agrega, "descargaron su furia contra la falta de ayuda del gobierno y el ejército. Con el acceso por carretera limitado por la devastación, habían quedado aislados de la mayoría de las labores de rescate". EFE