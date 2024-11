Hyundai detiene hasta el lunes la producción de vehículos electricos en su planta checa

Praga, 1 nov (EFECOM).- La planta checa de Hyundai, el fabricante surcoreano de automóviles, detuvo este viernes la producción de vehículos eléctricos y mantendrá la suspensión durante el fin de semana debido a la baja demanda, informó el diario digital iDnes.

"Los coches eléctricos no se venden como esperaba la Unión Europea. Ciertamente no es nuestro problema ni cuestión de un único día, pero es principalmente una cuestión del próximo año o de los próximos años, cuando no podemos esperar que la demanda aumente milagrosamente”, informó al diario el portavoz de la empresa Petr Michník.

Hyundai produjo 340.500 vehículos en 2023, lo que supone 18.000 menos que un año antes, y el plan para este ejercicio son 330.890, de los cuales el 17 % serían vehículos eléctricos.

La entidad informa ahora que la cuota de vehículos eléctricos sólo será el 10 % del total, porque la demanda de estos coches es menor.

Hyundai inauguró en 2023 en Nosovice, al noreste del país, la producción del nuevo modelo eléctrico Kona Electric.

"Estaremos bajo la presión de los límites de emisiones y nos alegraríamos si se pudiera hacer algo más al respecto", afirmó Michník.

Hyundai avisó sobre las multas que afrontarán los fabricantes, que están obligados a partir del 1 de enero a cumplir normas de emisión más estrictas, por lo que deberán vender más vehículos eléctricos.

"No tiene sentido sancionar a las empresas automovilísticas que necesitan dinero para invertirlo en el desarrollo de coches eléctricos. Por supuesto, podemos fabricar los coches, pero no podemos hacerlos simplemente como stock, tenemos que tener clientes", concluyó el portavoz.EFECOM