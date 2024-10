Mazón: salvo sorpresa, no queda nadie por rescatar en tejados y azoteas provincia Valencia

Valencia, 30 oct (EFE).- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que, tras la última visualización aérea, ya no quedaría nadie, "salvo alguna sorpresa que nunca hay que descartar", por rescatar en tejados y azoteas en las zonas afectadas por la dana en la provincia de Valencia.

Mazón, quien ha destacado esta noche que durante esta jornada se han efectuado 70 evacuaciones aéreas y 200 rescates terrestres, ha indicado que, "con todas las precauciones", desde el aire no se ve que haya personas que necesiten ser rescatadas.

Ha afirmado que ya no quedan núcleos urbanos donde los servicios de emergencias no puedan acceder, y ha insistido en la necesidad de que no se circule por las carreteras de la provincia de Valencia, para facilitar la actuación de los servicios de emergencias.

Tras confirmar que el cómputo de víctimas mortales se mantiene en 92 personas, ha explicado que el agua ha corrido como un torrente y no ha quedado estancada, por lo que no hay graves peligros de intoxicación o insalubridad en el suministro del agua. EFE

