Espana agencias

Junqueras: "Fui a la cárcel por Cataluña, no para que Ada Colau sea diputada de ERC"

Guardar

Barcelona, 30 mar (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a cerrar la puerta a la vía planteada por Gabriel Rufián para articular un frente de izquierdas: "Fui a la cárcel por Cataluña, no para que Ada Colau sea diputada en una lista de Esquerra", ha dicho.

Junqueras ha participado junto al presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, en la presentación del libro 'El franquisme en temps de Trump', del diputado republicano en el Congreso Francesc-Marc Álvaro, celebrada en Barcelona.

El líder de ERC ha coincidido con Rull en la necesidad de que haya una "voluntad explícita de entendimiento" entre todas las formaciones que se consideran "de tradición democrática" para "salvar los valores" de una Cataluña modernista.

Aun así, Junqueras ha afirmado que este "entendimiento" no pasa "por una coalición electoral", y, en este sentido, ha dejado claro que él "no fue a la cárcel" para que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau "sea diputada en una lista de ERC", una idea que encajaría con el frente de izquierdas que defiende Rufián.

Tanto Junqueras como Rull han defendido la necesidad de "actualizar" el "sentido de pertenencia" a la catalanidad, ya que no hacerlo "hipotecaría y cuestionaría la viabilidad de la nación catalana de cara al futuro", en palabras del presidente del Parlament.

Esta "actualización" del sentido de pertenencia, ha dicho Rull, pasa por tener en cuenta "a los nuevos catalanes que vienen de procedencias distintas y diferentes concepciones religiosas", ya que, de no hacerlo, "se dejaría el terreno absolutamente abonado" para la extrema derecha.

Y ha agregado que, en lo relacionado con la gestión de la migración, Cataluña debe apostar por la "lengua, el trabajo y los espacios compartidos de convivencia", y no por crear "cajones estancos" a nivel poblacional, lo que requiere "consensos muy amplios a nivel político".

Junqueras ha advertido sobre cómo las formaciones de extrema derecha se encuentran con un terreno abonado para su crecimiento ante la desaparición de la vida en comunidad.

Por otro lado, Rull ha hecho referencia a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ejecutar la sentencia que anula el decreto de la Generalitat que blinda el catalán en la escuela.

"Ciudadanos ya no existe, pero la herida que ha dejado sigue siendo persistente", ha apuntado el presidente del Parlament, que ha arremetido contra las decisiones de la justicia sobre el catalán, entre las que también ha mencionado la que hace referencia al requisito del idioma para los chóferes de la cámara catalana.

En este sentido, Junqueras ha apuntado que el Estado ha tenido "cuatro problemas" a lo largo de los siglos XVIII y XIX, la cuestión agraria, la Iglesia, el ejército y el catalán, siendo este último el único vigente a día de hoy.

"Y de aquí la obsesión en contra de la lengua y la lengua en el colegio, porque saben lo que están haciendo", ha subrayado. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

PSOE pide prisión provisional para el ex 'número dos' de Interior con Rajoy por riesgo de fuga ante el juicio Kitchen

Los socialistas solicitan al tribunal medidas excepcionales para Francisco Martínez y Andrés Gómez, ex altos mandos del antiguo Ejecutivo, quienes se enfrentan a acusaciones graves y podrían ausentarse tras comprobarse frecuentes viajes internacionales y vínculos económicos no aclarados

PSOE pide prisión provisional para el ex 'número dos' de Interior con Rajoy por riesgo de fuga ante el juicio Kitchen

Fallece Ferran Martorell, expresidente del RCD Espanyol

Infobae

Iberia y los sindicatos cierran el acuerdo sobre el ERE para la salida de 996 personas

Infobae

Se entrega un hombre acusado de maltrato y atrincherado en una casa en Teulada (Alicante)

Infobae

Burgos: Es una suerte llevar estos años en un camino muy chulo y siempre ascendente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si ves un radar o a un agente en Semana Santa no hagas esto: todo lo que debes saber antes de entrar a carretera este festivo

Si ves un radar o a un agente en Semana Santa no hagas esto: todo lo que debes saber antes de entrar a carretera este festivo

La Fiscalía madrileña investiga si un ayuntamiento del PP es responsable de que los pacientes de un hospital de Quirón usen terrenos protegidos para aparcar sus coches

Llevar la baliza v16, cambiar las ruedas o tener la ITV: todo lo que necesitas antes de viajar en Semana Santa

La Casa Blanca responde a Pedro Sánchez tras el cierre del espacio aéreo español a la operación en Irán: “Las Fuerzas Armadas no necesitan ayuda de España”

Polémica en Parla: denuncian un posible patrón de respuestas en la oposición a auxiliar administrativo y el Ayuntamiento anula el examen

ECONOMÍA

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

El FMI destaca que España resistirá mejor a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio gracias a la energía nuclear y las renovables

Iberia y los sindicatos pactan un ERE voluntario para casi 1.000 empleados

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil

Aerolíneas y aeropuertos europeos piden prorrogar la flexibilidad del nuevo control fronterizo para evitar colapsos en Semana Santa

DEPORTES

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP

Honda trabaja para solucionar los problemas en los monoplazas de Aston Martin: “Estamos mejorando el motor... pero esto no es a corto plazo”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1