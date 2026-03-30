Junqueras: "Fui a la cárcel por Cataluña, no para que Ada Colau sea diputada de ERC"

Barcelona, 30 mar (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a cerrar la puerta a la vía planteada por Gabriel Rufián para articular un frente de izquierdas: "Fui a la cárcel por Cataluña, no para que Ada Colau sea diputada en una lista de Esquerra", ha dicho.

Junqueras ha participado junto al presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, en la presentación del libro 'El franquisme en temps de Trump', del diputado republicano en el Congreso Francesc-Marc Álvaro, celebrada en Barcelona.

El líder de ERC ha coincidido con Rull en la necesidad de que haya una "voluntad explícita de entendimiento" entre todas las formaciones que se consideran "de tradición democrática" para "salvar los valores" de una Cataluña modernista.

Aun así, Junqueras ha afirmado que este "entendimiento" no pasa "por una coalición electoral", y, en este sentido, ha dejado claro que él "no fue a la cárcel" para que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau "sea diputada en una lista de ERC", una idea que encajaría con el frente de izquierdas que defiende Rufián.

Tanto Junqueras como Rull han defendido la necesidad de "actualizar" el "sentido de pertenencia" a la catalanidad, ya que no hacerlo "hipotecaría y cuestionaría la viabilidad de la nación catalana de cara al futuro", en palabras del presidente del Parlament.

Esta "actualización" del sentido de pertenencia, ha dicho Rull, pasa por tener en cuenta "a los nuevos catalanes que vienen de procedencias distintas y diferentes concepciones religiosas", ya que, de no hacerlo, "se dejaría el terreno absolutamente abonado" para la extrema derecha.

Y ha agregado que, en lo relacionado con la gestión de la migración, Cataluña debe apostar por la "lengua, el trabajo y los espacios compartidos de convivencia", y no por crear "cajones estancos" a nivel poblacional, lo que requiere "consensos muy amplios a nivel político".

Junqueras ha advertido sobre cómo las formaciones de extrema derecha se encuentran con un terreno abonado para su crecimiento ante la desaparición de la vida en comunidad.

Por otro lado, Rull ha hecho referencia a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ejecutar la sentencia que anula el decreto de la Generalitat que blinda el catalán en la escuela.

"Ciudadanos ya no existe, pero la herida que ha dejado sigue siendo persistente", ha apuntado el presidente del Parlament, que ha arremetido contra las decisiones de la justicia sobre el catalán, entre las que también ha mencionado la que hace referencia al requisito del idioma para los chóferes de la cámara catalana.

En este sentido, Junqueras ha apuntado que el Estado ha tenido "cuatro problemas" a lo largo de los siglos XVIII y XIX, la cuestión agraria, la Iglesia, el ejército y el catalán, siendo este último el único vigente a día de hoy.

"Y de aquí la obsesión en contra de la lengua y la lengua en el colegio, porque saben lo que están haciendo", ha subrayado. EFE

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