Consumo pide a empresas agilizar los tramites a afectados por la dana y darles facilidades

Madrid, 30 oct (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha pedido a las compañías, agencias u operadores de servicios de transporte que agilicen los trámites para los afectados de la dana, y a que les ofrezcan flexibilidad, posibilidad de cancelar u otras alternativas.

El departamento de Pablo Bustinduy ha recordado a los afectados por la dana que tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables en el sentido de la normativa de consumo, por lo que sus derechos gozan de especial protección.

Los daños sufridos por bienes en como viviendas, vehículos automóviles, locales de oficinas u otros inmuebles podrán ser objeto de indemnización por parte del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

Por ello, se recomienda consultar la web del CCS por la información y la gestión de las indemnizaciones que le puedan corresponder asumir.

Además, si se ve afectado, por ejemplo, de una cancelación de un vuelo tienen derecho a información, asistencia y reembolso o transporte alternativo, y este abono debe hacerse en un plazo de siete días, y si les ofrecen un bono sustitutivo del importe este no podrá afectar al derecho del viajero a optar por el reembolso.

En caso de que la aerolínea no cumpla con sus obligaciones, y el afectado considere que no se han respetado sus derechos, puede reclamar a la compañía, y en caso de no recibir respuesta o no ser satisfactoria, puede presentar una reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sin coste alguno.

También deben saber que si es un viaje en tren, cuando se prevea un retraso en la llegada de más de 60 minutos o la cancelación del trayecto, deberá poder elegir entre el reintegro del importe del billete en treinta días, la continuación del viaje o la conducción por una vía alternativa al destino. EFE