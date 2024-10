PSOE Cádiz dice que Landaluce (PP) "tiene que aclarar qué le ha dicho a Feijóo" sobre el presunto acoso sexual

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Ana Carrera, ha pedido explicaciones al PP y al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que, a su juicio, "tiene que aclarar qué le ha dicho a Feijóo" después de que el líder del PP nacional haya revelado que su partido ha pedido explicaciones al senador y alcalde algecireño después de que se haya publicado un presunto caso de acoso sexual a dos compañeras de ayuntamiento. Ha añadido que, tras hablar con él, este asunto se ha "aclarado".

En una nota, Carrera ha considerado "muy grave que el propio líder nacional del PP haya asegurado que le han pedido explicaciones al senador por las supuestas agresiones de las que existen como prueba pantallazos que circulan por toda la ciudad de Algeciras y revelan la catadura moral del personaje".

"El propio Landaluce debería aclarar qué les ha dicho a sus compañeros cuando le han preguntado por el caso", ha manifestado Carrera, que ha añadido que, "si no tuvieran credibilidad como dicen desde el PP de Algeciras, ¿por qué lo han llamado a capítulo?".

"Queremos saber qué le ha dicho Landaluce a su partido, cómo funciona ese protocolo y si se van a tomar algún tipo de medida ante una situación que ha transcendido por los medios de comunicación pero que, desgraciadamente, es conocida desde hace tiempo en la ciudad aunque las víctimas no se atreven a denunciar", ha asegurado Carrera.

En este sentido, ha mostrado su "solidaridad --a las víctimas-- y emplazarlas a que busquen canales seguros para denunciar, pues en este caso se trata de un personaje con mucho poder y ante el que existe mucho temor a denunciar su reprobable comportamiento, totalmente fuera de la ejemplaridad que se espera de un cargo público".

Por otro lado, la dirigente socialista ha preguntado si es verdad que existe ese protocolo en el PP para evitar casos de abusos sexuales. "Si existe, sirve de poco ya que no es público y no está colgado en su web para poder facilitar a las víctimas un canal Seguro", ha asegurado Carrera, que ha añadido que "no sirve de nada a las posibles víctimas un protocolo secreto en manos de los altos cargos del Partido".

"El PP tiene más de 20.000 concejales, cientos de cargos orgánicos, diputados en todos los parlamentos autonómicos, cómo es posible que tantas mujeres no tengan a su disposición un canal seguro en su formación política para denunciar abusos", ha preguntado Carrera, que ha asegurado que en el caso de Algeciras "hay rastro de una conducta totalmente inapropiada en esos pantallazos que deberían ser investigados y por lo que el PP debería de apartar al alcalde de sus cargos públicos en caso de confirmarse su veracidad".

PP DE ALGECIRAS HABLA DE FUENTES CUESTIONABLES

El PP de Algeciras, en un comunicado emitido en la madrugada de este martes, ha calificado de "inaceptable que se utilicen datos proporcionados por fuentes cuestionables, como Alvise Pérez, para tratar de manipular la opinión pública".

En este sentido, ha añadido que "esta actitud irresponsable y carente de ética política pone de manifiesto una vez más la falta de rigor en sus actuaciones, en referencia al PSOE algecireño que ha pedido explicaciones tras las informaciones aparecidas.

"Desde el Partido Popular queremos recordar que en política no todo vale, la ciudadanía merece información veraz y una representación que actúe con transparencia y responsabilidad. La confianza de los algecireños se construye con trabajo y no con difamaciones ni falsedades", ha concluido.