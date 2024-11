La Generalitat Valenciana aún no puede confirmar que la dana haya dejado víctimas mortales

L'Eliana (Valencia), 29 oct (EFE).- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado esta noche que a pesar de los cuantiosos daños materiales que está dejando la dana a su paso por la Comunidad Valenciana no se puede confirmar ninguna pérdida humana causada por el temporal de lluvia y viento.

En una comparecencia desde la sede del Centro de Emergencias de la Generalitat, Mazón ha pedido a la población que solo se informe a través del 112 y de los canales oficiales durante estas horas críticas, y ha avisado de que "la noche va a ser larga".

El president ha explicado que ha hablado con la vicepresidenta del Gobierno de España y le ha pedido que tanto el Ministerio de Defensa como el del Interior establezcan la situación de prealerta, porque hace falta tener todos los efectivos disponibles, ya que no se sabe lo que se va a necesitar.

"Nos falta información, las redes de comunicación han colapsado por la sobresaturación de líneas y hay datos que no podemos confirmar", ha afirmado el president, quien ha hecho un llamamiento a que no se haga caso de las noticias falsas ni de redes sociales que no sean oficiales.

Mazón ha indicado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está tratando de llegar a lugares en los que el acceso es complicado, por ejemplo en algunas zonas de Utiel, y ha insistido en que nadie salga a la carretera y que quien viva cerca de cauces fluviales o barrancos busque "la mayor altura posible" en sus casas.

El coordinador del 112, Jorge Suárez, ha afirmado que están constituidos en un Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) "permanente" y ha explicado que se ha usado por primera vez en la Comunidad Valenciana el sistema Es-Alert para pedir a los ciudadanos de la provincia de Valencia que no circulen por las carreteras.

Ha insistido en que se dejen libres las carreteras, para no generar nuevas emergencias y que los servicios de rescate puedan llegar cuanto antes donde sea necesario, y ha explicado que se están mandado mensajes concretos en las comarcas con mas riesgo, como la Ribera, L'Horta Sud y Hoya de Buñol, para insistir a la gente que se quede en casa.

Los servicios de emergencias están "totalmente preparados y listos" para poder acceder a las zonas donde se les necesitan en cuanto se solucionen los problemas de acceso, ha asegurado Suárez. EFE