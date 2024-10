Compromís pide no destinar "ni un euro" a la Copa América: "En Cataluña han probado un año y ya no quieren repetir más"

Compromís ha avanzado la presentación de una iniciativa para que las instituciones valencianas no destinen "ni un euro" a la celebración de la Copa América en caso de que Valencia acoja su próxima edición, tras las intenciones mostradas tanto por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá.

"Se ha demostrado que en Cataluña lo han probado un año --la Copa América-- y ya no quieren repetir más, por tanto, tan bueno no habrá sido", ha deslizado el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, en declaraciones a los medios este lunes. Para ello, ha adelantado que la coalición presentará una propuesta que hará efectiva en "los próximos días" en la que pedirá que no se destine "ni un euro público" a la celebración de la Copa América.

Baldoví ha señalado que la Comunitat Valenciana tiene "la experiencia de que supuso un pufo de más de 400 millones de euros" de las ediciones pasadas de esta competición celebradas en València. "Lo fuimos solventando con nuestros acuerdos en los Presupuestos Generales del Estado", ha apuntado, en relación a esta deuda.

Por este motivo, y en un contexto de "recortes en la educación y la sanidad", ha considerado que es un "buen momento" de que esta propuesta de Compromís salga adelante para decir "claramente" que ni "un euro" se destine a la celebración de esta competición de vela.