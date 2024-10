Marlena explora las cinco fases del duelo en una ruptura con su nuevo álbum conceptual

Guillermo Vázquez

Madrid, 27 oct (EFE).- Marlena, el dúo compuesto por Ana Legazpi y Carolina Moyano, presenta su segundo álbum, 'Entre cuatro paredes y una verdad', una exploración de las cinco fases del duelo aplicadas a una ruptura sentimental (negación, ira, negociación, depresión y aceptación), un "manual de supervivencia" con vivencias personales convertidas en canciones.

El segundo álbum del dúo madrileño es la historia personal de una ruptura. Según cuentan en una entrevista con EFE, para Legazpi y Moyano no se trata de un segundo álbum: "Nosotras siempre lo vemos como el primer álbum, porque tiene un hilo conductor, una historia que se está contando de verdad, una historia real. El anterior es más una recopilación de las canciones que ya teníamos".

"Hemos hecho un disco conceptual sin saber que estábamos haciéndolo, cada canción forma parte de una de las fases que lo conforman", matiza la cantante, que asegura que nada estaba planeado y se desarrolló todo de la manera "más natural posible", para crear "un manual de supervivencia para una ruptura".

Marlena acaparó la atención del gran público tras su participación en el Benidorm Fest 2024, lo que le valió para conseguir varios discos de oro y platino. Una experiencia enriquecedora para Moyano: "Sabíamos que podía aportar mucho a nuestra carrera, en cuanto a exposición en medios y llegar a más público. Fue una experiencia muy buena en muchos aspectos".

Sin embargo, también añade que les sirvió para mejorar: "En cuanto al 'show', no fue bueno el sonido por televisión y nos salimos un poco de lo que somos nosotras, pero es una experiencia de la que aprender, ha sumado, es totalmente recomendable", aunque también admiten ambas que no habrá un segundo intento.

A pesar de no haber sido seleccionadas en el concurso de TVE, esa aparición les sirvió para alcanzar una posición para la que, según explican, han luchado durante años, desde su anterior etapa bajo el nombre de W-Caps: "No sé si hemos llegado al éxito, pero llevamos trabajando así mucho tiempo, desde antes de ser Marlena. Nunca te lo esperas, no es modestia, es ir escalón a escalón, ir cumpliendo en cada etapa con lo que toca", explica Legazpi.

Legazpi y Moyano asumen la presión de la industria musical actual, donde prima la inmediatez y la novedad y que hace que todo sea "muy rápido y efímero". Comenta Legazpi que "ahora sacamos disco, y a los dos meses tendremos que sacar una canción nueva. Ahora la oferta y la demanda es imparable", sin embargo, para Moyano "es lo que hay que hacer", en la fase de crecimiento en la que se encuentra actualmente la banda.

El álbum cuenta con dos colaboraciones, una de ellas, la del grupo catalán The Tyets, con quien Legazpi asegura haber tenido una compenetración absoluta: "The Tyets son un grupo que me gusta mucho y el catalán tenía que estar metido en el disco, así que les escribimos quedamos a la semana, vinieron a Madrid y la canción salió al momento".

Paula Mattheus es la otra artista que aparece en el álbum. La cantante vasca les cedió uno de los temas del álbum, titulada 'No te deseo lo peor :)'. Según Moyano, "Nos dijo, "hacedla vuestra". Pasamos dos meses cambiando cosas y luego ella se unió, y ahora suena a la vez a Paula Mattheus y a Marlena" cuenta Moyano.

El álbum, aseguran, ha tenido un gran recibimiento a través de los adelantos que han ido mostrando las semanas anteriores, algo que consideran "una barbaridad, al ver como corean y gritan y viven cada concierto nuestro. Es increíble".

Marlena continuará su gira de 2024 en León el 2 de noviembre en el Festival Hallowindie; en Bilbao, el 29 de noviembre; en Sevilla, el 13 de diciembre, y ya en 2025, el 1 de febrero en La Riviera en Madrid y el 5 de abril en la sala Razzmatazz de Barcelona, además del Festival Sonórica en Castro Urdiales (Cantabria) en julio. EFE