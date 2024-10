Brasanac: "Nos tiene que servir esta victoria para coger mucha confianza"

Leganés (Madrid), 27 oct (EFE).- Darko Brasanac, jugador serbio del Leganés, consideró que el triunfo por 3-0 ante el Celta de Vigo debe servirles "para coger mucha confianza" después de que gracias a él haya acabado con una larga racha sin ganar en partido oficial que arrancó a finales del mes de agosto.

"Llevábamos mucho tiempo sin ganar y ha sido contra un gran equipo que a mí personalmente este año me encanta cómo juega. Son peligrosos, transitan mucho y muy bien. Nos tiene que servir esta victoria para coger mucha confianza porque el Celta me parece un gran equipo", dijo.

"Cuando marcas gol, coges confianza y al otro equipo le entran en dudas. Hemos salido un poco más agresivos. Al robar balones hemos podido correr hacia adelante. Yo creo que en la segunda parte sentían peligro casi con cada robo nuestro, que podía pasar cualquier cosa. Podemos hacer eso más y con más eficiencia cada partido; robar, querer ir hacia adelante todos. Somos muy buenos en eso", añadió sobre el desarrollo del duelo.

Brasanac agradeció las palabra de su entrenador, Borja Jiméz, quien consideró que él había cambiado el partido: "Eso es muy importante para un jugador, sin duda. He visto desde el banquillo que teníamos que ir hacia adelante y creo que lo hicimos. Cuando un jugador en mi zona recibe el balón, voy a por él y tengo confianza de que no me va a regatear o si me regatea hago una falta o corremos todos hacia atrás".

"Creo que podemos hacer esto y seguir insistiendo en eso. Tenemos muy buena gente, muy rápida, con mucha calidad arriba; pero tenemos que ayudarles también. Cuando robamos tenemos que ayudarles yendo con ellos, que aguanten el balón, que les demos solución", expresó.

Asimismo habló de su control antes del gol que anotó para hacer el 2-0: "Es un control muy raro que hago yo, cuando el balón me va un poco hacia atrás intento hacer este giro para ponerme de cara hacia la portería rival. Lo he hecho muchas veces en mi carrera.Creo que es la primera vez que termina en gol, pero no voy a seguir insistiendo en eso. Quiero ir a más, intentar marcar 3 ó 4 goles este año". EFE