Borràs, en su despedida: "Por lealtad a mí misma y por coherencia, dejo la presidencia"

Calella (Barcelona), 25 oct (EFE).- La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha asegurado este viernes que deja la presidencia de JxCat por "lealtad" a sí misma y por "coherencia personal y política", y ha dicho sentirse satisfecha por no haber cambiado "ni por la represión de propios y extraños ni por el mundo oscuro de la política".

Así lo ha dicho ante el plenario del congreso de JxCat, que se reúne desde hoy en Calella (Barcelona), en la que ha sido su última intervención como presidenta del partido que elegirá a Carles Puigdemont como presidente este domingo.

Borràs, que no ha llegado a la fábrica Llobet-Guri junto al secretario general, Jordi Turull, sino rodeada de sus afines, Francesc de Dalmases y David Torrents, ha pronunciado un discurso de despedida en el que ha dicho que ha querido ser "la presidenta de todos" y en el que también ha pedido disculpas "en primera persona" por los errores que ha podido cometer.

En este congreso, ha indicado Borràs, "se acaba la anomalía de que el president sea el president de JxCat sin serlo", en alusión a la futura presidencia de Puigdemont, que ya lideró la formación entre 2020 y 2022.

"He presidido el partido antes que él y después que él, pero nunca he querido sustituir al president en nada y para nada. Entré en política a petición suya (...) y después he hecho las renuncias que han sido necesarias para estar donde el president me ha pedido que esté, priorizando las necesidades colectivas a las voluntades personales", ha subrayado Borràs, que ha dicho que Puigdemont es "la figura que define y cohesiona" a Junts.

La todavía presidenta de JxCat ha reconocido que tiene ganas de sentirse "más libre", y que esto ocurrirá a partir del lunes, cuando finalice el congreso y abandone su cargo de presidenta, si bien ha dejado claro que continúa a disposición de los afiliados en esta etapa, en la que liderará la fundación de JxCat.

Borràs también ha lanzado un dardo a las críticas internas que ha recibido a lo largo de su presidencia: "La voluntad de harmonizar la polifonía tiene que prevalecer sobre la tentación de anular la discrepancia. Caer en este error nos haría envejecer muy rápidamente", ha indicado. EFE

