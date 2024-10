Pedro Acosta recibe el 'apto' para Buriram y señala que ha trabajado mucho

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) recibió el 'apto' para disputar el Gran Premio de Tailandia de MotoGP tras la fuerte caída que sufrió en Australia y señaló que hubo mucho trabajo detrás para conseguir tan rápida recuperación.

"Hemos estado haciendo todos los días fisioterapia, tenemos la suerte de que KTM siempre trae uno, así que hemos estado mañana sí, tarde también, y ahora vamos a ver cómo me encuentro mañana por la mañana", destacó Acosta.

"El problema es que había demasiado juego entre la clavícula y el hombro, y nunca se me había salido un hombro, así que pensaba 'esto muy normal no puede ser', me he roto muchos huesos y me han dolido, pero tanto como a mí me dolía el hombro no me dolía ni cuando me rompí el fémur", explicó Acosta, quien incidió en que habrá que ver "cómo va mejorando y hasta dónde podemos llegar".

"He mejorado mucho durante estos días y, si es por temas de dolor, no creo que ese vaya a ser el problema", reconoció 'Tiburón' Acosta. EFE