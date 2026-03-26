Mónica García insiste en que Sanidad ha puesto toda su voluntad para desescalar la huelga

Madrid, 26 mar (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que su departamento ha puesto toda la voluntad para solucionar el conflicto con los sindicatos médicos convocantes de la huelga y que "la respuesta no puede ser siempre una huelga cuando realmente se está avanzando".

El Ministerio de Sanidad se reúne este jueves con el comité de huelga de los seis sindicatos convocantes de la huelga de médicos, convocada una vez al mes hasta junio para reclamar un estatuto marco propio que regule las condiciones específicas de su desarrollo profesional, independiente al del resto de los profesionales sanitarios que ya ha sido acordado con los sindicatos generalistas del sector.

García ha subrayado que la propuesta de reforma del estatuto marco del Ministerio es una mejora después de 23 años, y que "la respuesta no puede ser siempre una huelga cuando realmente estás avanzando".

"Hemos cedido en casi todo lo que tenemos competencias, hay muchos malestares e inquietudes entre los profesionales pero que no los resuelve el estatuto marco, sino otras legislaciones", ha dicho, y las comunidades autónomas, como por ejemplo la dotación de las plantillas que determinan las guardias porque el Ministerio solo puede poner "un tope", ha añadido.

Ha afirmado que en una negociación "ambas partes tienen que ceder" y por parte del Ministerio se ha puesto "toda la voluntad" para solucionar un conflicto. "Espero que una vez que se lleguen a acuerdos la otra parte cumpla la desescalada", ha confiado la ministra, quien ha lamentado: "Lo que se ha hablado dentro de las mesas no siempre se ha cumplido fuera".

El comité de huelga ha acudido a la reunión de este jueves con su cartera de reivindicaciones, que pasan por un estatuto marco propio, una mesa de negociación directa con los médicos, una clasificación profesional que refleje su responsabilidad en el sistema, una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, nuevas condiciones para la jubilación y otras cuestiones como la conciliación y los descansos. EFE