La Plataforma de Infancia alerta de que el 29 % de los niños viven en exclusión social

Madrid, 26 mar (EFE).- La Plataforma de Infancia ha alertado de que el 29 % de los menores en España vive en situación de exclusión social, frente al 17 % de las personas adultas.

Según el informe 'La exclusión social desde una perspectiva de infancia' existen determinados factores que aumentan de forma significativa el riesgo de exclusión durante la infancia como el origen de la familia, la discapacidad o la organización de los cuidados en el hogar.

En este sentido, el informe destaca que la exclusión social alcanza al 84,3 % de los menores gitanos y se eleva al 53,9 % en la infancia racializada —de origen árabe, asiático o africano, entre otros—.

La situación también es más grave en los hogares donde hay personas con discapacidad: la tasa de exclusión social es del 40,5 %, frente al 28,7 % registrado en hogares sin personas con discapacidad.

El reparto de los cuidados dentro del hogar es otro de los factores que influyen en el riesgo de exclusión. Cuando la madre asume en solitario el rol de cuidadora principal, la exclusión social es más frecuente: ocurre en el 63,5 % de los hogares en exclusión, frente al 48,9 % en los hogares en situación de integración.

En cambio, cuando existe corresponsabilidad en los cuidados, la tasa de exclusión se reduce hasta el 24,9 %.

"Las desigualdades también se reflejan con especial intensidad en la vivienda, elemento clave para explicar los procesos de exclusión social. En los últimos años, los problemas relacionados con la vivienda han aumentado de forma progresiva, hasta alcanzar al 36 % de los hogares en situación de exclusión", explica el sociólogo Thomas Ubrich, de la Fundación Foessa.

La Plataforma de Infancia reclama garantizar el acceso gratuito de todas los menores a actividades extraescolares, culturales, de ocio y deportivas.

"También es fundamental reformar ayudas como el ingreso mínimo vital o el complemento de ayuda para la infancia, mejorando su conocimiento y su accesibilidad para que lleguen a todas las familias que lo necesitan. Porque los derechos de la infancia no deberían depender de la situación económica de las familias", advierte el director de la plataforma, Ricardo Ibarra. EFE