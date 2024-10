Avelino Corma: La tecnología y la ciencia darán solución al desafío de la descarbonización

Huelva, 22 oct (EFE).- El químico español Avelino Corma ha subrayado este martes que la tecnología y la ciencia son claves en la búsqueda de soluciones para hacer frente a la descarbonización, como ya lo han sido, en otros momentos de la historia, ante otros problemas de la humanidad.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde hoy recibirá el Premio al 'Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología', que concede la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (AIQBE) en el marco de sus VII Jornadas Técnicas, Corma ha apuntado que "en estos momentos tenemos que cumplir con lo que nos manda la ley, además porque estamos convencidos de que esa es la manera como debemos proceder".

"Es verdad que con todos los avances tecnológicos que ha creado la humanidad también ha generado algunos problemas, pero si observamos a lo largo de la historia veremos cómo es la propia ciencia y la tecnología la que ha dado solución también a los problemas que hemos creado", ha precisado.

En estos momentos, ha añadido, el desafío es la descarbonización y de nuevo la tecnología y la ciencia son "las que nos van a dar y nos están dando soluciones, tanto desde el punto de vista de la producción de hidrógeno como de la generación y utilización de energías renovables, o la síntesis de hidrocarburos de manera sintética".

En definitiva, "solucionar el problema de emisiones de CO2 como hemos ido solucionando los problemas de emisiones de óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufre... también en este caso, la ciencia y la tecnología solucionarán el problema, yo creo firmemente en eso", ha remachado.

Asimismo, considera que la industria será un gran aliado: "Todo el conocimiento que ha acumulado y el saber que ha acumulado la industria a lo largo del tiempo, se va a utilizar ahora para solucionar el problema que a su vez se ha generado, pero pensemos -y el mensaje debe ser claro- que no estaríamos donde estamos, si no se hubieran hecho los desarrollos y se hubieran utilizado, en su momento, también los combustibles fósiles".

Sobre el premio que va a recibir, Avelino Corma ha dicho que es "un placer y un incentivo" porque "uno de nuestros principios, que no ha sido frecuente, es la colaboración entre academia e industria para hacer y realizar nuevos avances tecnológicos. Para mí es un honor recibir esta distinción porque siempre he sido creyente y he practicado esa colaboración".

La AIQBE reconoce con el galardón la excepcional contribución de Avelino Corma al avance de la ciencia y la tecnología, así como su impacto en la industria química y energética; su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de procesos más eficientes y sostenibles, beneficiando tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general.

Fundó y dirigió el Instituto de Tecnología Química (ITQ) en Valencia, un centro de investigación mixto entre la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), desde 1990 hasta 2010.

Durante su trayectoria, ha publicado más de 1.400 artículos científicos y es autor de más de 200 patentes, muchas de las cuales se utilizan comercialmente.

Entre los numerosos reconocimientos destaca el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2014 y el Premio al Inventor Europeo por su trayectoria en 2023. EFE

