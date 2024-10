Joan Garriga (Vox) pide a Junts que apoye una moción de censura a Sánchez: "Toca mojarse"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha pedido este martes a Junts que apoye una moción de censura del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la presidenta de Junts, Laura Borràs, dijese que no descartaba "absolutamente nada", al ser cuestionada por un posible apoyo de su formación a una moción.

"Quiero aprovechar para dar un mensaje a Junts: que no sean cómplices de la corrupción de Sánchez, que no sean cómplices de una banda criminal, que no sean el salvavidas del PSOE y de Sánchez y apoyen una moción de censura para convocar inmediatamente elecciones generales", ha declarado en rueda de prensa en el Parlament.

"Toca mojarse, el tema es urgente", ha instado, a la vez que ha asegurado que Vox está a favor de una moción de censura, textualmente, con quien sea y ha cuestionado si Junts está por la labor.

Preguntada este mismo martes en una entrevista sobre si Junts apoyaría una posible moción de censura del PP, Borràs ha afirmado: "No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso".

Garriga ha calificado las palabras de Borràs como "las típicas frases de un político profesional que no dice nada".

"Sí o no, el tema es muy grave: Sánchez sí, Sánchez no; corrupción sí, corrupción no. Necesitamos que se mojen", ha añadido.