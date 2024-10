Fundaciones desacreditan el libro sobre el Opus, pero descartan emprender acciones legales

Madrid, 15 oct (EFE).- Las fundaciones inspiradas por el expresidente del Banco Popular, Luis Valls Taverner, han asegurado este martes que el libro 'Opus Dei' escrito por el periodista británico Gareth Gore es "falso" y "radicalmente sectario", pero han descartado emprender acciones legales en su contra.

En una rueda de prensa, el portavoz de las fundaciones -Fundación Hispánica, Fomento de Fundaciones y Fundación Patronato Universitario-, Yago de la Cierva, ha señalado que su objetivo es "salir al paso de un montón de falsedades y mentiras que ha puesto Gareth Gore en un libro", el cual, en sus palabras, acusa a Valls Taverner "de crímenes sumamente graves".

"La defensa del buen nombre de una institución en los tribunales es una vía muy costosa, lenta y que en la opinión pública normalmente no funciona", ha concretado De la Cierva sobre la posibilidad de una demanda contra el periodista británico, algo que, a su parecer, "no compensa".

De momento, las fundaciones han puesto en marcha una página web para recoger testimonios de personas cercanas al banquero "para que se vea su lado humano". "Vamos a tratar de sacar inercia de esto para ir preparando el centenario de su nacimiento", ha subrayado el portavoz sobre un evento que se espera para 2026.

Entre las falsedades sobre Valls Taverner que, según las fundaciones, recoge el libro están el uso del Banco Popular para su propio beneficio, la manipulación del Gobierno, la caída de la entidad o la financiación del Opus Dei con el dinero de la misma.

Sí reconocen que Banco Popular prestara dinero a las fundaciones, algo que adscriben a la faceta "filantrópica" de Valls Taverner. "No hay nada sospechoso en que personas del Opus Dei ayuden a fundaciones del Opus Dei, es absolutamente razonable, no hay nada de malo en eso", ha añadido De la Cierva.

Entre las fuentes utilizadas por Gore en su libro se encuentra el hermano de Luis Valls Taverner, Javier Valls Taverner, ya fallecido. "Desde las fundaciones no vamos a hablar de cómo se llevaban los dos hermanos, pero yo no me fiaría de lo que pone en la boca de Javier", ha apuntado De la Cierva sobre este testimonio.

"No se trata de canonizar a Luis Valls", ha reconocido el portavoz, quien no obstante ha criticado que Gore solo haya incluido en su libro "todo lo negativo falso". "Es como escribir un libro sobre el Betis preguntando a los aficionados del Sevilla", ha sentenciado. EFE