Unas 200 personas se manifiestan en Palma frente a Gobierno que "va en contra de la Constitución y la Hispanidad"

Unas 200 personas han salido este sábado, 12 de octubre, a las calles de Palma para "reivindicar y celebrar" el Día de la Hispanidad así como "el orgullo de sentirse mallorquines, baleares y españoles", y también "para denunciar todo lo que está haciendo el Gobierno de España, que va en contra de la Constitución y la Hispanidad".

Así se ha manifestado el presidente de Foro Baleares, Cosme Brull, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha acusado al Gobierno español de "vender España a las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco" y hacerlo además, ha continuado, "por siete votos". Frente a ello, Brull ha reclamado "una España de libres e iguales" donde "ninguna Comunidad esté por encima de las otras" porque, ha enfatizado, "todas son igual de importantes".

En este sentido, ha celebrado que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, haya acudido este sábado al Desfile organizado con motivo del Día de la Hispanidad, en Madrid, después de 14 años de ausencias de presidentes catalanes en este acto.

Si bien, en su opinión, "esto es lo normal, lo que no era normal era lo que ocurría antes". "Hemos normalizado una anormalidad que no tendría que ser normalizada y, por tanto, evidentemente nos alegramos pero es que es lo normal, no es algo que debería ser extraordinaria aunque tristemente lo es porque durante 14 años el Govern de la Generalitat ha estado en manos de separatistas".

El presidente de Foro Baleares ha considerado de este modo que "ya está bien". "No todo es máquina del fango", ha continuado, lamentando que "ahora" desde el Gobierno "se han inventado esta etiqueta, cuando el fango es Pedro Sánchez y su entorno". Es todo una vergüenza", ha subrayado, considerando que en la manifestación convocada con motivo de este 12 de octubre en Palma, en la que según sus cálculos han participado unas 400 personas, "debería haber el doble de gente".

Por eso, ha emplazado a las entidades sociales, como Foro Baleares, a "hacer una labor de concienciación". "Queda mucho trabajo por delante porque la verdad que la cosa está para que estuviera petado el centro de Palma porque es vergonzoso lo que está pasando", ha reconocido. "No podemos dormirnos porque en España vamos camino de lo que está pasando en Venezuela", ha hecho hincapié Brull.

Precisamente, en la manifestación ha participado el presidente de la asociación de venezolanos en Mallorca, Edison Murillo, quien ha aprovechado su asistencia a este acto para recordar que el 12 de octubre, Día nacional de España y de la Hispanidad, "se celebra una fecha que nos une como una gran comunidad que trasciende fronteras". "Nos une la historia, la lengua y la cultura que compartimos millones de personas en todo el mundo hispano", ha precisado.

Murillo ha celebrado "el haber forjado una civilización que a lo largo de los siglos ha dejado una huella imborrable en la humanidad" a pesar de "quienes insisten en desacreditarlos con leyendas negras y narrativas que buscan que los ciudadanos españoles se avergüencen de su historia". "No podemos permitir que nos roben el orgullo de ser españoles", ha enfatizado.

Finalmente, Murillo ha querido recordar como español nacido en Venezuela que su país natal "fue una democracia vibrante que ha sido secuestrada por un régimen autoritario cuyos líderes son amigos cercanos del Gobierno de España". "Esto debe servirnos como advertencia. Esto no lo podemos permitir en España, que siga en ese camino de la pérdida de libertades", ha expresado.

Por ello, "a los jóvenes les digo, no dejen que les inculquen la vergüenza por ser españoles". "La libertad y la democracia no entienden de colores ni de ideologías y debemos defenderla por siempre", ha continuado. "Hoy, más que nunca ondeemos nuestra bandera. La libertad y nada de lo que pedir perdón. Viva la libertad, viva la Hispanidad y viva España", ha concluido Murillo.

CÁNTICOS CONTRA SÁNCHEZ Y EL HIMNO DE ESPAÑA

La manifestación del 12 de octubre en Palma ha sido convocada por Foro Baleares Societat Civil Balear, Hermandad Nacional Monárquica de España, Convivencia Balear, Federació de Veïnats de la Ciutat de Palma, Concordia Real Española, Foro España Cívica y Foro España.

La movilización ha comenzado a las 12.00 horas en la plaza del Tubo de Palma y ha transcurrido por la Rambla, Plaza Mercat, Calle Unión, Paseo del Borne y Plaza de la Reina, donde ha finalizado.

En el acto de este sábado han participado representantes políticos de PP y Vox. Entre otros, han estado presentes la portavoz 'popular' en el Consell, Núria Riera, y los regidores del PP en el Ayuntamiento de Palma Lourdes Roca y Llorenç Bauzá. También, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, el portavoz y el portavoz adjunto de esta formación en el Consell, Toni Gili y David Gil, respectivamente, y el líder del partido en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll.

Durante la marcha, han sonado canciones como 'Soy Español' de José Manuel Soto, 'Libertad sin ira', de Jarcha, y 'Caminante no hay camino', de Joan Manuel Serrat. También se han escuchado gritos de "Sánchez a prisión" y "No nos engañan, Cataluña es españa" por parte de los manifestantes, que portaban banderas con la insignia nacional.

La manifestación organizada por el Día de la Hispanidad ha finalizado sobre las 13.15 horas en plaza de la Reina, de Palma, con un manifiesto, que ha sido leído por algunos de los representantes de las entidades de la sociedad civil convocantes, y el Himno de España.