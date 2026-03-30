Un acertante de Castellón de la Plana gana 1 millón de euros en la Bonoloto del lunes

Madrid, 30 mar (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy lunes 30 de marzo ha habido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) premiado con 1.089.535,58 euros que ha sido vendido en Castellón de la Plana.

El boleto acertante ha sido validado en la administración de loterías número 16 de Castellón de la Plana, situada en carretera nacional a la altura del kilómetro 340.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes a los que les ha correspondido premios de 71.980,00 euros a cada ganador, y que han sido validados en administración de loterías número 8 de Alcobendas (Madrid) y en el despacho receptor número 21.015 de Cádiz.

Combinación ganadora: 47-41-28-05-33-43

Complementario: 18 reintegro: 4

La recaudación del sorteo ascendió a 2.291.360 euros.

EFE

amd/fp