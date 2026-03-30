España condena los ataques en el Líbano en los que han muerto tres cascos azules

Madrid, 30 mar (EFE).- El Gobierno ha condenado este lunes de manera rotunda los ataques contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano, en los que han muerto tres soldados indonesios, y ha urgido a respetar el derecho internacional para proteger la seguridad de las fuerzas de paz.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo ha expresado sus más sinceras condolencias a la familia y allegados, así como al Gobierno de Indonesia.

"El Gobierno de España urge al cumplimiento de la resolución 1701 -de la ONU-, a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y a proteger la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz", ha zanjado el Ejecutivo en la nota.

Ha instado nuevamente "al pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de Líbano, como condición indispensable para la paz y la seguridad en la región".

Además, España ha reafirmado su compromiso de seguir apoyando "las valientes medidas adoptadas por el Gobierno del Líbano para restaurar el monopolio sobre el uso de la fuerza".

La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) ha anunciado que dos de sus miembros murieron este lunes a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo por el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de cascos azules fallecidos en las últimas 24 horas. EFE