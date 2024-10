Robles tacha de "ridículo" que el PP pregunte por la limpieza del Falcon: "Tiene paranoia, parece un sabueso"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado este martes al PP que pregunte por la limpieza de los aviones del Ejército del Aire que usa el Gobierno para determinados viajes. "Veo que tiene usted esa paranoia con el Falcon y con la limpieza, que parece usted un sabueso", le ha reprochado al senador Francisco Martín Bernabé. "De lo sublime a lo ridículo, usted ya está en lo ridículo", ha replicado la ministra de Defensa a Martín Bernabé, que en la sesión de control al Gobierno en el Senado le ha cuestionado si considera adecuado el gasto destinado al servicio de limpieza del avión. El senador 'popular' ha asegurado que Pedro Sánchez y sus ministros tienen en el Falcon un "aerotaxi de lujo no sólo para sus viajes oficiales, sino también para los privados del presidente". Dicho esto, ha mencionado que el contrato de limpieza, para "tener siempre bien limpito y perfumadito el avioncito", supone "320.000 euros, un ciento treinta por ciento más que con el PP". Además, ha manifestado que al contratista le exigen que lo limpie 53 veces al mes: "O sea, a una media de dos limpiezas diarias, como las habitaciones de los hoteles de cinco estrellas". Robles, en respuesta, ha defendido la labor del 45 Grupo, que "hace misiones francamente encomiables, la última el haber traído gente de Líbano", y ha mostrado su respeto a los hombres y mujeres del Ejército del Aire y del Espacio, así como a la sección administrativa que ha realizado ese contrato. Además, ha asegurado que ella también coge el transporte público, el autobús. "Sé lo que vale, cosa que a lo mejor usted no. Así que déjeme que le dé un consejo: como veo que tiene usted esa paranoia con el Falcon y con la limpieza, que parece usted un sabueso, sería bueno que esas facultades se las pasara a algunos compañeros suyos del Congreso y así se enteran lo que firman", en alusión a la reforma legal que permitiría la rebaja de penas a etarras. Robles, que ha criticado el tono de la pregunta del senador del PP, ha aprovechado para homenajear a los miembros de las Fuerzas Armadas por "su trabajo permanentemente", recordando a los dos militares muertos en los últimos días. EL PP CRITICA QUE NO LES INFORMARON DE LA EVACUACIÓN DE LÍBANO El siguiente en tomar la palabra ha sido el también 'popular' José Antonio Monago, quien ha querido iniciar su intervención trasladando el "hondo pesar" por los dos militares fallecidos y elogiando el "papel de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas". Monago ha afeado al Gobierno que no se informara a la oposición antes de la evacuación de españoles de Líbano llevada a cabo la semana pasada. "En cualquier democracia seria, informar a la oposición sobre decisiones clave no es un gesto de cortesía, es un deber", ha sostenido. En opinión del senador del PP, "en un escenario global inestable, con crisis humanitarias, con tensiones diplomáticas, con conflictos armados, lo último que necesita España es un Gobierno sin brújula en política exterior" y que muestra "no solo ineficacia" sino también "opacidad". "Salgan del lado del mal y ocupen el puesto de una democracia con mayúsculas como debe ser la española", ha reclamado Monago, tras recordar los desencuentros con Argelia o Argentina así como las recientes críticas de Israel, que llama a España "paraíso del odio, mientras Yemen y Hamás aplauden nuestra postura". Robles se ha defendido reivindicando que el Gobierno tiene "una política exterior muy clara" en pro de la paz y afeando al PP que no sean capaces de hacer "política de Estado en algo tan importante como es la búsqueda de la paz y el elogio a nuestras fuerzas armadas cuando están en misión de paz", que ha tildado de "lamentable". En este sentido, ha aprovechado para poner en valor la labor que están realizando los más de 650 efectivos españoles en la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), que comanda el general español Aroldo Lázaro, y para confirmar que "mañana probablemente un tercer avión traerá a 65 españoles" o ciudadanos de otros países que así lo han solicitado desde Líbano.

