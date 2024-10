Collboni espera que terminen los congresos de los Comuns y ERC para articular una "mayoría progresista" en Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expresado este martes que está a la espera de que finalicen los respectivos congresos de los Comuns y ERC para poder articular una "mayoría progresista" en la capital catalana, sin excluir la posibilidad de que se llegue a acuerdos también con Junts. Cuestionado sobre por qué no acaba de dar el paso de abrir la puerta del Ayuntamiento a los Comuns y ERC, Collboni ha respondido que "lo natural" es que en la ciudad haya una "mayoría de izquierdas" en la que estén esos dos partidos, pero que están yendo "más lento" de lo que le gustaría debido a que están pendiente de celebración los congresos de esas formaciones. Pese a ello, ha mostrado su "optimismo" respecto a formar una "mayoría de izquierdas amplia" en Barcelona, sin excluir la posibilidad de "llegar a acuerdos de ciudad" también con Junts, puesto que es un partido "muy importante" y es el "principal partido de la oposición" tanto en el ayuntamiento como en la Generalitat, ha explicado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. "La coyuntura política hace que tengamos que ir más lento de lo que a mí me gustaría, porque en estos momentos en Cataluña todos los partidos políticos, también Junts (...) están de congresos", ha explicado, para después añadir que entiende que "primero tienen que pasar sus congresos" para luego "ponerse a negociar en serio". GENERALITAT ENTIENDE EL PROBLEMA DE SEGURIDAD Tras los últimos datos sobre la requisa de armas blancas y el aumento de reyertas en las fiestas en Barcelona, Collboni ha afirmado que "no se puede normalizar" salir a la calle con un arma blanca. "Desde hace ya tres meses fui muy claro advirtiendo a todo el mundo que no íbamos a tolerar el uso o la tenencia de armas blancas de forma normalizada, sobre todo cuando hay grandes acontecimientos públicos o fiestas como la de la Merced", ha sentenciado el alcalde. Ha detallado que "afortunadamente" ha habido un giro "muy claro" por parte del actual gobierno de la Generalitat y de la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en el que han "entendido perfectamente" la emergencia del momento y se han establecido 85 dispositivos conjuntos entre la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra para prevenir e incautar armas blancas. El alcalde de Barcelona ha concluido denunciando también la multirreincidencia y los narcopisos en la ciudad catalana, asegurando que hay entre 300 y 400 multireincidentes que "están en la calle y deberían estar en la cárcel", debido a que disponen de un sistema judicial "infradotado" en el que no se pueden celebrar los juicios "con la rapidez que requieren este tipo de delitos". "Se tiene que ajustar todavía más el marco legal penal, hay algunas iniciativas en el Congreso de los Diputados y en ese sentido nosotros hemos hablado tanto con el Gobierno de la Generalitat (el anterior y el actual) como con el Gobierno de España, y yo me sumaría a lo que están diciendo los jueces en Barcelona sobre que hace falta más planta judicial".

Compartir nota: Guardar