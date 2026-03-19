Courtois, mes y medio de baja por una lesión muscular

Madrid, 19 mar (EFE).- El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, estará un mes y medio de baja tras sufrir una “lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho” durante el partido del pasado martes contra el Manchester City.
“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho”, señaló el club en su página web. EFE
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