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Joan Garcia no está lesionado y estará disponible ante el Rayo Vallecano

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Barcelona, 19 mar (EFE).- Las pruebas médicas a las que se ha sometido el meta Joan Garcia, que fue sustituido en el minuto 80 del encuentro ante el Newcastle, descartan la existencia de ningún tipo de lesión, por lo que estará disponible para el encuentro de este domingo (14:00 CET) frente al Rayo Vallecano.

Así lo ha informado el FC Barcelona mediante un comunicado. En el caso de Eric García, que se retiró en el primer tiempo, el central de Martorell no se ha sometido a ninguna prueba y todo indica que se retiró por precaución, ya que volvió a jugar después de un periodo de inactividad.

Joan García fue sustituido por Wojciech Szczęsny aquejado de un pinchazo en el gemelo izquierdo y se temió lo peor. La acción se produjo tras atajar un balón a remate de Barnes. Al levantarse notó un dolor en la zona y se estiró en el terreno de juego.

Sin embargo, las pruebas descartan que sufra ningún tipo de lesión y estará disponible para el encuentro que medirá a los de Hansi Flick ante el Rayo este domingo. EFE

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