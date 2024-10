Parlamentarias del PP llevan a comisaría las "asquerosas" cartas amenazantes contra ellas y piden más apoyo a Armengol

Las diputadas y senadoras del Partido Popular que durante la semana pasada recibieron varias cartas anónimas en tono amenazante a raíz de sus últimas intervenciones parlamentarias, han formalizado este lunes su denuncia en la comisaría de Policía del Congreso y, tras calificar de "asquerosas" y "machistas" las misivas, se han quejado de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no se haya puesto en contacto con ellas. "Hemos decidido presentar esta denuncia para decir que no es tolerable ni normal que nosotras, mujeres del Partido Popular, recibamos cartas que son amenazantes, que son machistas y, desde luego, asquerosas, por ejercer nuestra labor de oposición y por decir lo que consideramos", ha dicho ante los medios la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, Noelia Núñez. Núñez fue una de las que el pasado jueves a través de su cuenta de X denunció haber recibido dicha carta, aunque no fue la única. En total han sido ocho las 'populares' que han recibido este tipo de correspondencia, concretamente, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García; la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Macarena Montesinos; la portavoz del PP en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, Ana Vázquez; la eurodiputada Alma Ezcurra; la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Carmen Navarro y la secretaria segunda de la del Senado, María del Mar Blanco. NO SE QUEDAN CALLADAS Todas ellas han acudido este lunes a la comisaría del Congreso a formalizar la denuncia y han agradecido tanto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como al portavoz parlamentario, Miguel Tellado, y a numerosos dirigentes del partido y de otros grupos parlamentarios por el "apoyo" recibido y por haberlas "animado" a interponer la denuncia para "no quedarse calladas". Sin embargo, las diputadas del Congreso han lamentado que la presidenta de la Cámara Baja no se haya puesto en contacto con "ninguna" de ellas. "Formalmente, a través de la institución, a través de la presidenta del Congreso, no hemos recibido ninguna comunicación, y eso sí que lo hemos echado un poco en falta", ha lamentado Noelia Núñez. Según ha abundado, les hubiera gustado que Armengol se dirigiera a ellas "no sólo como presidenta, sino como mujer" porque, ha destacado, las cartas las han recibido "solo por el hecho de ser mujeres, y del Partido Popular". La presidenta del Congreso condenó el pasado jueves las cartas anónimas amenazantes a través de un mensaje publicado en la red social 'X' donde sentenciaba que en una sociedad democrática "la divergencia de ideas políticas no puede llevar ni a la violencia, ni al odio, ni a la misoginia" y calificaba los mensajes anónimos como llenos de "machismo y odio".

