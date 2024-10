Dani Fernández hace historia como goleador más joven del Tenerife con 16 años y 253 días

Santa Cruz de Tenerife, 6 oct (EFE).- El futbolista del CD Tenerife Dani Fernández hizo historia este sábado al marcar un gol con solo 16 años y 253 días, lo que le convierte en el jugador más joven en anotar un tanto con el primer equipo blanquiazul.

En el minuto 36 del partido ante el FC Cartagena, el joven futbolista tinerfeño cabeceó un centro de Luismi Cruz desde la derecha y llevó el balón a la red, pero además sufrió en esa acción un choque con el central visitante Pedro Alcalá y ambos tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos, aunque pudieron continuar el partido.

"Llevaba mucho tiempo sin meter un gol de cabeza y esa era la opción, meter la cabeza ahí. Lo llevaba soñando mucho tiempo, me emocioné y todo. La pena es que no lo pude celebrar porque me llevé un golpe, pero estoy contento con la victoria del equipo", dijo Dani Fernández a los medios oficiales del club al término del partido, con triunfo final por 2-0.

Con su gol, superó a Cristo González, quien marcó cuando tenía 17 años y 99 días en 2015, y a José Antonio Barrios, autor de un gol con 18 años y nueve días en 1966.

Dani Fernández, internacional en las categorías inferiores de la selección española, añadió que están "entrenando muy bien y ganando confianza", y van a sacar "juntos, sí o sí", la difícil situación del equipo blanquiazul, que continúa como colista de LaLiga Hypermotion, pese a obtener el primer triunfo del curso. EFE

