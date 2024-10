Mónica García, tras vandalización de su coche, acusa a la derecha de liderar agenda de "bullying político a adversarios"

La ministra de Sanidad y coportavoz de Más Madrid, Mónica García, ha acusado a la derecha de tener "una agenda sistemática y programada para hacer acoso y bullying político a sus adversarios". Lo ha hecho después de que su coche apareciera vandalizado con huevos contra la luna delantera y con pegatinas nazis que ponían en duda el Holocausto. Desde el Parque Aluche (Latina), donde ha intervenido en el acto de inicio del curso político de Más Madrid, García ha querido dejar claro que "no hay una crispación de la política, hay una crispación de algunos políticos". "Parece como que todos crispamos, que todos insultamos, que todos hacemos bulos y no, lo siento mucho. La derecha de este país tiene una agenda sistemática y programada para hacer acoso y bullying político a sus adversarios, bien sea con su policía patriótica, bien sea con sus declaraciones, bien sea con pseudomedios que difunden bulos y mentiras y que luego, obviamente, eso cala en la gente", ha acusado. García ha dejado claro que la vandalización no ha sido contra una vecina "a la que un día se le fue a pedir sal y no la dio" sino contra el Gobierno de España. "Me lo han vandalizado como Gobierno de España, me lo han vandalizado como ministra, me lo han vandalizado como mujer y como progresista. Y esto a la sociedad nos debe de poner una alarma", ha advertido. "Nos debe poner una alarma de por qué quieren que no hagamos política, por qué quieren que los que defendemos, por ejemplo, la sanidad pública, no hagamos política", se ha preguntado. La ministra interpuso denuncia. En todo caso, más allá de la vandalización de su coche, Mónica García ha llamado a "hacer una reflexión común de quiénes son esos instigadores de odio que no hacen más que señalar al adversario político".

Compartir nota: Guardar