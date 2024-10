Interior dice que desde 2006 España ha recibido el apoyo de la UE para hacer frente a la presión migratoria

El Ministerio del Interior ha destacado que España ha recibido desde 2006 el apoyo de la Comisión Europea para hacer frente a la "presión migratoria" que, por razones geográficas, recibe el territorio nacional, tras conocerse la ruptura por parte del PP de las negociaciones con el Gobierno para la reforma legislativa para la acogida de menores migrantes el país. "Este apoyo se ha ido ajustando a las necesidades de cada momento y a los recursos disponibles", han destacado fuentes del Departamento encabezado por Fernando Grande-Marlaska. Respecto al apoyo financiero, Interior ha indicado que desde 2020 la Comisión Europea ha facilitado 117,5 millones de euros del Emergency Assistance Instrument para hacer frente a necesidades en las islas Canarias, cifra que se suma a las cantidades recibidas por España en el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027 para migración, asilo, fronteras y seguridad. En este en sentido, han aclarado que las cifras son compartidas con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por otro lado, el Ministerio de Marlaska ha indicado que en materia de apoyo operativo, la Guardia Europea de Costas y Fronteras (Frontex) y de asilo de la Unión Europea también apoyan a España sobre el terreno. "Para Canarias, España ha solicitado --desde 2020 en varias ocasiones-- contar con medios de vigilancia marítima de Frontex en aguas africanas, para evitar las muy peligrosas salidas, si bien todavía no se ha conseguido", ha indicado Interior. Refiriéndose a la solidaridad europea, el Ministerio ha dicho que hasta que sea de obligado cumplimiento el Pacto europeo de Migración y Asilo, en junio de 2026, el mecanismo de reubicación entre Estados miembros es voluntario. En este contexto, desde junio de 2022, 237 personas fueron reubicadas desde España a otros Estados miembros. "En ningún caso los Estados miembros solidarios con España incluyeron, entre los perfiles a reubicar, menores extranjeros no acompañados", ha afirmado. En todo caso, de cara al futuro, "ningún Estado sometido a especial presión migratoria puede imponer al resto la forma en la que la solidaridad debe ejercerse". "Además, la reubicación no está pensada para cualquier perfil migratorio sino para solicitantes de asilo de nacionalidad que tenga reconocida en la UE una cierta tasa de reconocimiento", ha considerado el Ministerio del Interior. Por último, en el marco de la dimensión exterior de la migración, el apoyo de la UE a España --y de España al resto de la UE-- se ha materializado en proyectos europeos desarrollados en países terceros como son "el POC de Nouakchott y el de Gambia; el ECI Níger --desgraciadamente en suspenso-- y el GARSI-Sahel", ha indicado Interior, que afirma que también en este ámbito, España cuenta con el apoyo de Frontex en materia de retorno.

