Borrell advierte de que "hay que aumentar el gasto en defensa" y avanzar en una política común de Seguridad en la UE

El vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha advertido este viernes de que "hay que aumentar el gasto en defensa" y avanzar hacia una política común europea en materia de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores. Así lo ha trasladado en la conferencia que ha impartido en la apertura del curso de la Cátedra Almirante Álvarez Ossorio, en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), bajo el título 'La contribución de España a la UE y ésta como actor global'. Borrell ha subrayado que, en el contexto actual, debe tenerse en cuenta que las "viejas y pequeñas" naciones europeas "no sobrevivirán si no se unen" y, en ese sentido, ha explicado que la integración europea, ya avanzada en el ámbito comercial, económico y de cooperación, debe encaminarse ahora hacia una "política común de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores". Con todo, ha reconocido que "aún está lejos en el tiempo" la supresión de los ejércitos nacionales, el "último reducto de la soberanía nacional", de cara a la configuración de un ejército europeo único. "Tener 27 ejércitos, como actualmente, no es la mejor manera de enfrentar los riesgos que hay en el mundo", ha apuntado, en alusión a conflictos "próximos" como la invasión de Ucrania o la guerra en Oriente Medio. Además, ha recordado que, desde la crisis del 2008, se ha producido un "proceso silencioso de desarme" de los países de la UE, que han ido reduciendo su gasto militar, y ha advertido de que el actual escenario debe llevar a replantearse esa situación. "Europa nunca quiso ser un poder, porque habíamos abusado del poder en nuestras guerras internas. Ahora el mundo nos exige que lo seamos otra vez, esta vez juntos", ha proclamado. Por ello, ha explicado Borrell, "hay que aumentar el gasto en defensa", algo con lo que "hasta ahora no se ganaban elecciones", y ha matizado que "ahora es posible que eso empiece a cambiar". PAPEL EN LA OTAN En relación con esto, el alto representante de la UE se ha referido a las palabras de Donald Trump exigiendo mayor aportación a los socios de la OTAN, unas palabras que ha calificado como 'boutade'. "Es llamativo que un candidato afirme que le dirá a Putin que ataque a los países de la OTAN que no lleguen a aportar el 2 % de su PIB. ¿Es la OTAN una alianza a la carta? ¿Depende del humor de quien sea presidente de Estados Unidos?", ha planteado. No obstante, ha reconocido que las manifestaciones de Trump "deberían ser una llamada de atención para que la UE refuerce su capacidad de defensa", un gasto que "no es inútil" cuando es una "cuestión de supervivencia". Además, ha admitido que Trump "tiene razón" en algo: el resto de socios de la OTAN "se benefician del gasto militar americano" y los europeos llevan años acostumbrados "a vivir bajo el paraguas protector de Estados Unidos". INDUSTRIA ARMAMENTÍSTICA Por otra parte, ha advertido de que los países europeos tienen un problema adicional, y es la incapacidad de la industria general, y la industria de defensa en particular, de satisfacer la demanda. Así, ha recordado, la mayor parte del armamento se adquiere a Estados Unidos, y ha explicado que, aunque España ha aumentado su gasto militar, está "lejos de satisfacer las necesidades". Para Borrell, actualmente "es difícil prescindir" de las armas americanas y, para lograr ese objetivo, Europa debería invertir "en capacidad industrial" y material de "alta tecnología".

